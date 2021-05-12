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Ekonomi SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacak
Ekonomi

SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:46:00 -
SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır. Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a)   Başvurular;   e-Devlet   (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav)   adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30’da) sona erecektir.

b)  Adaylar,  T.C.  kimlik  numarası  ile  başvuru  ekranına  giriş  yapacak  olup  “Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

c)   Adayın   başvurusu   tamamlandıktan   sonra   KPSS   puanı   ÖSYM   üzerinden   sistem tarafından  kontrol  edilecektir.  Bilgilerinde  yanlışlık  olan  adayın  başvurusu  değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d)  Aday;  başvuru  formuna  4.5x6  ebadında  ve  son  6  ay  içinde  çekilmiş  fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

h)  Giriş  sınavına  katılmaya  hak  kazanacak  adayların  tespiti,  başvuran  adayların  KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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