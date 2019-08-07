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SGK personeline bilinçli tüketici eğitimi verildi

Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline “Bilinçli Tüketici” toplantısı düzenlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
SGK personeline bilinçli tüketici eğitimi verildi

Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline “Bilinçli Tüketici” toplantısı düzenlendi. Toplantıda tüketim yaparken dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.


Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenli Kurumu personeline “Bilinçli Tüketici miyiz” toplantısı düzenlendi. Toplantıya SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, İŞKUR Müdürü Ferhat Acar ile SGK personeli katıldı. Bilgilendirme toplantısının başlangıcında konuşan Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar; “Tüketici hakem heyetleri alışverişlerde anlaşmazlığa düşüldüğünde tüketicilerin başvurabileceği en doğru adrestir. Ayrıca alışverişe çıkmadan önce tüketicilerin ihtiyaçları dışında alışveriş yaparak israftan kaçınmak gerekir. Bilinçli tüketici olmak için alışverişe çıkmadan önce mutlaka liste yapılmalıdır. Tüketiciler satın alacakları ürünleri almadan önce mutlaka fiyat araştırması yapmalıdırlar. Gıda ürünleri alırken de üretim tarihleri ve son kullanma tarihleri mutlaka iyi incelenmeli. Tüketiciler ürün satın alırken mutlaka fiş veya fatura almalıdırlar. En önemli konulardan birisi de yerli malı ürün kullanımı. Tüketiciler mutlaka yerli malı ürünleri tercih etmelidirler” dedi.


Çiğdem Acar’ın ardından tüketici hakları ile ilgili bilgiler vermek üzere mikrofona Düzce Ticaret İl Müdürlüğü personelleri Duygu Tezel Çakır, Fatma Betül Öğücü ve Salih Öztürk geldi. Çakır, Öğücü ve Öztürk ise Tüketici hakları, tüketici hakem heyetleri ve bilinçli tüketimin püf noktaları hakkında SGK çalışanlarına bilgiler verdiler.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
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