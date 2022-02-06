SGK, o hastaların kaplıca masraflarını da karşılıyor

Okan Güray Bülbül, SGK'nın sigortalılara sunduğu sağlık hizmetlerinin Sağlık Uygulama Tebliği'nde sıralandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri karşılanabilirken, eğer gerekli raporlar düzenlenmişse kaplıca tedavisi de ödeniyor" ifadelerini kullandı. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"SGK'nın sigortalılara sunduğu sağlık hizmetleri Sağlık Uygulama Tebliği'nde sıralanıyor. Bu kapsamda fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri karşılanabilirken, eğer gerekli raporlar düzenlenmişse kaplıca tedavisi de ödeniyor.

SGK, sigortalılara sunduğu sağlık hizmetlerini Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) tek tek sıralıyor. Ancak ne yazık ki SUT'un vatandaş tarafından anlaşılması mümkün olmadığı gibi, ne tek başına hekim, ne de tek başına bir sosyal güvenlik uzmanı tarafından tam manasıyla değerlendirilemiyor. İşin doğası gereği Latince terimlerin ve tıbbi ifadelerin yer aldığı SUT, tıp ve sosyal güvenlik uzmanlarının birlikte çalışması ile tam olarak anlaşılabiliyor. SGK, sağlıkta SUT'ta sıraladığı sağlık hizmetlerini, yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor. Listede ilgili raporların varlığı halinde fizik tedaviden, kaplıcaya kadar pek çok uygulama yer alıyor.

FİZİK TEDAVİ LİSTEDE

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri SUT kapsamında eğer uygun tanı ve raporlar söz konusuysa SGK tarafından karşılanıyor. Ancak bunun için tanı ve rapor çok önemli. 30 seansa kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince rapor yazılması gerekiyor. 31 seans ile 60 seansa kadar fizik tedavi alınabilmesi için ise en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekiyor. SGK, uygun raporlarla belgelenmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde bir bölge için en fazla 30 tedaviyi karşılıyor. Bu sayının üstüne çıkan tedaviler SGK tarafından karşılanmıyor.

30 SEANS SINIRI VAR

30 seans sınırı olmayan tanılar genellikle fizik tedavinin sürekli olarak devam etmesi gereken ve ağır olarak nitelendirilebilecek hastalıklar. Örneğin parkinson, myokard enfartüsü, kronik pulmoner yetmezlik gibi hastalıklarda SGK'nın karşıladığı fizik tedavi sayısı 30'un üzerinde olabiliyor. Sigortalıların konuyla ilgili sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içerisinde tedaviye başlamaları gerekiyor. Bu sürenin geçirilmesi halinde yeniden rapor alınması gerekmektedir. Tedaviye başlanıldıktan sonra ara verilmesi ve bu aranın 5 işgününden fazla olması halinde SGK masrafların karşılanması için yeniden rapor düzenlenmesini şart koşuyor.

YOL MASRAFI BİLE ÖDENİYOR

Kaplıca tedavisine ilişkin raporun düzenlendiği tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde kaplıcaya başvurulması halinde sigortalının yol giderleri de SGK tarafından karşılanıyor. Bunun dışında aynı raporda tıbben refakatin gerekli olduğunun belirtilmesi halinde refakatçinin yol giderlerinin ve gündeliklerinin de SGK tarafından karşılanması da mümkün oluyor.

SGK İZNİ OLAN MERKEZLERİ SEÇİN

SGK gerekli koşullar sağlanmışsa kaplıca tedavisinin de masraflarını karşılıyor. Bunun için öncelikle en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından rapor düzenlenmesi gerekiyor. Bu raporda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu. Aksi halde rapor geçerli olarak değerlendirilmiyor. Ayrıca rapor tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanması gerekiyor. 6 ay içerisinde tedaviye başlanmazsa yeniden rapor düzenlenmesi şart. Raporu alanlar Sağlık Bakanlığı'nın işletme izni verdiği kaplıcalardan bu tedavileri almak durumundalar. Aksi halde SGK izni olmayan kuruluşlarda yapılan tedavilerin masraflarını karşılamıyor. SGK'nın internet sitesinde yer alan listede bugün için 26'sı Afyon'da olmak üzere toplamda 311 kaplıca merkezinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği görülüyor. Listede en çok merkez Ankara'da yer alıyor."