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Ekonomi SGK müfettiş yardımcıları arıyor
Ekonomi

SGK müfettiş yardımcıları arıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) açık bulunan kadrolarına 30 müfettiş yardımı alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 14:07:00 -
SGK müfettiş yardımcıları arıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular; e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.

Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformunda yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.

Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

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