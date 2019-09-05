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SGK İl Müdürü Kurt’tan EGEİD’e bilgilendirme ziyareti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Ege İhracatçılar Derneği’ni (EGEİD) ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:31
SGK İl Müdürü Kurt’tan EGEİD’e bilgilendirme ziyareti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Ege İhracatçılar Derneği’ni (EGEİD) ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.


SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, EGEİD yönetimini ziyaret etti. Kurt ziyarette EGEİD yönetimine SGK işveren uygulamaları, teşvik politikaları, borç yapılandırma olanakları ve kayıtlı istihdam konularında bilgilendirmede bulundu. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Müdürümüz Yavuz Kurt’u göreve ilk başladığı günden beri hem bir işadamı olarak hem de 8 tane kurumun yöneticisi olarak taktirle takip ediyoruz. Sadece bizim kurumumuza değil her kurumu yerinde ziyaret ederek hem onurlandıran hem de vermiş olduğu bilgilerle istihdamın artmasına yönelik çalışma yapan bir müdüre sahip olduğumuz için Manisalılar olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Biz sivil toplum kuruluşlarına da düşen görev müdürümüzün anlattığı teşvik desteklerini ondan duyduğumuz gibi dillendirip anlatmak. Önümüzde ki günlerde yapacağımız dev sanayi çalıştayına da destek vereceğinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:31
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