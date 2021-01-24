Çalışanlar günün birinde emekli olmanın hayalini kurar. Bu sebeple milyonlarca kişi ne zaman nasıl emekli olacaklarını araştırıyor. Peki, günlük prim ücreti ne kadar 2021?

Sigorta primi nedir?

Sigorta primleri sigorta branşına göre değişiklik gösterir. Sigorta primi hesaplanınca karşınıza çıkan rakamlar ne kadar prim ödediğinizi, ödediğiniz SGK prim gün sayısını ve emekli olmanıza kalan gün sayısını gösterir.

Borçlanma yapılabilecek durumlar nelerdir?

Doğum yapan anneler hizmet borçlanması yapabilmektedir.

Askerlik süresini erkeklerin borçlanabilme imkanı vardır.

Doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılabilmektedir.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajı yapılan süre borçlanılabilmektedir.

Sigortalı olduğu sürede tutuklu olan veya gözaltında olan kişiler, bu süreleri borçlanabilmektedir.

Yurt dışında geçirilen süre için hizmet borçlanması yapılabilmektedir.

SGK günlük prim ücreti ne kadar?

2021 yılı için asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zam günlük SGK prim ücretlerini de etkiledi. Asgari ücret zammıyla birlikte SGK günlük borçlanma alt limiti 119.25 TL oldu. SGK günlük borçlanma ücreti üst limiti ise 894.38 TL oldu.