SGK emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? 1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? EYT emeklilik

Emeklilik nasıl hesaplanır, ne zaman emekli olurum? 1999 yılında önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olacak? 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağduru vatandaşlar 1999 yılından önce sigortalı olan vatandaşlardır. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu emeklilikte yaş şartının getirilmesiyle birlikte emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilmiş olundu. O günden bugüne sayıları milyonları bulan EYT mağduru vatandaşlar oluştu. Peki sigorta girişi 1999 olanlar ne zaman emekli olur? 1999 sigorta girişi ne zaman emekli olur? 1999 sigorta girişi olan kaç yaşında emekli olur? 1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?SGK emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? İşte emeklilik haberi.

Emekli olmak için prim gün sayısına, yıla ve yaş şartı aranmaktadır. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan ne zaman emekli olur? 1999 yılı öncesi sigortalıları için sadece yaşa bakmadan prim gün sayısının dikkate alındığı şartlar ile yeni yasa düzenlemeleri yapıldı. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı bu yasa ile çalışanların emeklilik şartlarına yeni düzenlemeler getirilmiş oldu. Emeklilik için üç tarih büyük önem taşımakta.

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kişiler

30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler olmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişilerin emeklilik süresinin belirlenmesi için sigortaya ilk giriş tarihi önem teşkil etmektedir. Kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik süresi ilk sigorta tarihine göre değişmektedir.

1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kadın çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

1999 ile 2008 arasında sigortalı olan erkek çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

08.Eylül.1999 tarihinden önce işe başlamış olan sigortalıları kapsayan dönem için BAĞ-KUR ya da memuriyet döneminden sonraki 7 yılın 3,5 yılında prim ödemelerini SSK’lı olarak yapan kişiler;

4500 günden emeklilik maaşı ne kadar 2019

Kadın çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 50 ile 58 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.

Erkek çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 55 ile 60 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.

08.Eylül. 1976 tarihinden önce SGK kapsamında işe giren kişiler;

Kadın çalışanlar 3600 prim günü ile 50 yaşında emekli olurlar.

Erkek çalışanlar 3600 prim günü ile 55 yaşında emekli olurlar.

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Emeklilik yaşı hesaplaması nasıl yapılır?

Emeklilik yaşının hesaplanması için sigorta kolu dikkate alınmaktadır. Buna göre 4A, 4B ve 4C kapsamında emeklilik yaşları farklıdır. Bu aşamada sigortaya ilk giriş tarihi ve sigorta süresi dikkate alınmaktadı.

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