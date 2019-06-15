SGK emeklilik prim sorgulama | Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Emeklilik prim sorgulama TC ile, emeklilik prim sorgulaması, emeklilik prim sorgula, Halk emeklilik prim sorgulama, bireysel emeklilik prim sorgulama, SSK emeklilik prim sorgulama, SGK emeklilik prim sorgulama. Ne zaman emekli olurum e devlet üzerinden sorgulama ekranı yardımıyla, SGK güvencesine sahip kişiler, mevzuat bilgisi olmadan yaş, hizmet bilgisi vb. kriterlere göre ne zaman emekli olacaklarını hesaplar. Askerlik borçlanması hesaplama, doğum borçlanması hesaplama, yaş hesaplama, işsizlik maaşı hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik yaşı nasıl belirlenir? Prim gün sayısı nasıl belirlenir? Ne zaman emekli olabilirim? Kimler 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

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SGK emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

Emeklilik nedir?

İnsan yaşamı için belli yaşlar arasında kalan, belirlenmiş bir çalışma süresi vardır. Özellikle işçi ya da memur gibi ücret karşılığı çalışan kişi bu süreyi doldurduğunda ve emeklilik yaşı dolduğunda şartları sağlamış olur ve dilerse artık çalışmayabilir. Şartları sağlamış bir kişi işinden ayrılıp emekli olduğunda daha önce çalışırken bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunca kendisine aylık bağlanır.

Ne zaman emekli olabilirim?

Gerekli olan şartları yerine getirdiğinizde olabilirsiniz. Yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır.

Prim gün sayısı nasıl belirlenir?

Prim gün sayısı emeklilik statüsüne ve sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunuz güne göre değişiklikler gösterir. Farklı durumlar için doldurulması gereken farklı prim gün sayıları bulunduğundan durumunuza özel olan prim gün sayısını yukarıdaki emeklilik hesaplama aracımız yardımıyla kolayca tespit edebilirsiniz.

4-A emeklilik sorgulama nasıl yapılır?

Bir hizmet sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılanlar, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar. Kimler 4/b statüsünde sigortalı olabilir? Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, eski adıyla Bağkur yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Kimler 4/c statüsünde sigortalı olabilir?

Kamu idarelerinde; 4/a'lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B'li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c'li sigortalı sayılmaktadır. Hesaplama aracımızla SSK emeklilik sorgulama işlemi kolayca yapılabilmektedir.

SGK emeklilik prim gün sayısı ne kadar?

Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.

Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Şartlar, ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Birçok ülkede kadınlar er­keklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986'da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan'da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de ise yaş devlet tarafından farklı statülere ve farklı koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında aylığa bağlanabiliyorlardı. O tarihten sonra koşullar ağırlaştırıldıkça, yaş ve prim ödeme gün sayısı da yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Değişik durumlar için farklı şartlar bulunduğundan durumunuza özel olan şartları yukarıdaki hesaplama aracı yardımıyla tespit edebilirsiniz.

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