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SGK emeklilik prim sorgulama | Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Çalışan her kişi emeklilik yaşı hesaplamanın nasıl olacağını merak etmekte. Emeklilik prim sorgulama TC ile, emeklilik prim sorgulaması, emeklilik prim sorgula, Halk emeklilik prim sorgulama, bireysel emeklilik prim sorgulama, SSK emeklilik prim sorgulama, SGK emeklilik prim sorgulama. Ne zaman emekli olurum e devlet üzerinden sorgulama ekranı yardımıyla, SGK güvencesine sahip kişiler, mevzuat bilgisi olmadan yaş, hizmet bilgisi vb. kriterlere göre ne zaman emekli olacaklarını hesaplar. Askerlik borçlanması hesaplama, doğum borçlanması hesaplama, yaş hesaplama, işsizlik maaşı hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik yaşı nasıl belirlenir? Prim gün sayısı nasıl belirlenir? Ne zaman emekli olabilirim? Kimler 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:49
SGK emeklilik prim sorgulama | Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Emeklilik prim sorgulama TC ile, emeklilik prim sorgulaması, emeklilik prim sorgula, Halk emeklilik prim sorgulama, bireysel emeklilik prim sorgulama, SSK emeklilik prim sorgulama, SGK emeklilik prim sorgulama. Ne zaman emekli olurum e devlet üzerinden sorgulama ekranı yardımıyla, SGK güvencesine sahip kişiler, mevzuat bilgisi olmadan yaş, hizmet bilgisi vb. kriterlere göre ne zaman emekli olacaklarını hesaplar. Askerlik borçlanması hesaplama, doğum borçlanması hesaplama, yaş hesaplama, işsizlik maaşı hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik yaşı nasıl belirlenir? Prim gün sayısı nasıl belirlenir? Ne zaman emekli olabilirim? Kimler 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

Bağkur emeklilik hesaplama, emeklilik maaşı hesaplama, EYT ye göre emeklilik hesaplama, emekli sandığı emeklilik hesaplama, emeklilik tablosu, SSK emeklilik sorgulama tc kimlik no ile, tc ile ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşı kaç sorusu her daim sorulmakta. Emeklilik için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Peki emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır. Merak edilen tüm detaylar haberimizde... 

SGK emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

Emeklilik nedir?

İnsan yaşamı için belli yaşlar arasında kalan, belirlenmiş bir çalışma süresi vardır. Özellikle işçi ya da memur gibi ücret karşılığı çalışan kişi bu süreyi doldurduğunda ve emeklilik yaşı dolduğunda şartları sağlamış olur ve dilerse artık çalışmayabilir. Şartları sağlamış bir kişi işinden ayrılıp emekli olduğunda daha önce çalışırken bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunca kendisine aylık bağlanır.

Ne zaman emekli olabilirim?

Gerekli olan şartları yerine getirdiğinizde olabilirsiniz. Yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır.

Prim gün sayısı nasıl belirlenir?

Prim gün sayısı emeklilik statüsüne ve sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunuz güne göre değişiklikler gösterir. Farklı durumlar için doldurulması gereken farklı prim gün sayıları bulunduğundan durumunuza özel olan prim gün sayısını yukarıdaki emeklilik hesaplama aracımız yardımıyla kolayca tespit edebilirsiniz.

4-A emeklilik sorgulama nasıl yapılır?

Bir hizmet sözleşmesi ile, bir yahut birden fazla işverenin yanında çalıştırılanlar, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar. Kimler 4/b statüsünde sigortalı olabilir? Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, eski adıyla Bağkur yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Kimler 4/c statüsünde sigortalı olabilir?

Kamu idarelerinde; 4/a'lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B'li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c'li sigortalı sayılmaktadır. Hesaplama aracımızla SSK emeklilik sorgulama işlemi kolayca yapılabilmektedir.

SGK emeklilik prim gün sayısı ne kadar?

Normalde bir yıl 365 gün olduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak dikkate alındığından, 1 yıl da 360 gün olarak dikkate alınır.

Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Şartlar, ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Birçok ülkede kadınlar er­keklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986'da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan'da emeklilik yaşı kadınlar için 55, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de ise yaş devlet tarafından farklı statülere ve farklı koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında aylığa bağlanabiliyorlardı. O tarihten sonra koşullar ağırlaştırıldıkça, yaş ve prim ödeme gün sayısı da yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Değişik durumlar için farklı şartlar bulunduğundan durumunuza özel olan şartları yukarıdaki hesaplama aracı yardımıyla tespit edebilirsiniz.

Ne zaman emekli olurum öğrenmek için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:49
  1. SGK emeklilik prim sorgulama
  2. Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?
  3. Ne zaman emekli olabilirim?
  4. Emeklilik nedir?
  5. nasıl emekli olurum
  6. Prim gün sayısı nasıl belirlenir?
  7. 4-A emeklilik sorgulama nasıl yapılır?
  8. SGK emeklilik prim gün sayısı ne kadar?
  9. Bağkur emeklilik hesaplama
  10. emeklilik maaşı hesaplama
  11. EYT ye göre emeklilik hesaplama
  12. emekli sandığı emeklilik hesaplama
  13. emeklilik tablosu
  14. SSK emeklilik sorgulama tc kimlik no ile
  15. tc ile ne zaman emekli olurum
  16. emeklilik yaşı kaç
  17. Emeklilik prim sorgulama TC ile
  18. emeklilik prim sorgulaması
  19. emeklilik prim sorgula
  20. Halk emeklilik prim sorgulama
  21. bireysel emeklilik prim sorgulama
  22. SSK emeklilik prim sorgulama
  23. SGK emeklilik prim sorgulama. Ne zaman emekli olurum e devlet sorgulama
  24. 3600 günden emeklilik şartları
  25. emeklilik yaşı düştü
  26. askerlik borçlanması
  27. erken emeklilik
  28. SGK emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?
  29. emeklilik yaşı hesaplama ekranı

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