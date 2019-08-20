SGK emekli prim gün sayısı! Ne zaman emekli olacağım hesaplama

Emekli olma şartları 2019, emekli olma yaşları, emekli olma şartları kadın. Kaç yaşında emekli olunur. Prim gün sayısına gere ne zaman emekli olunur? Sorusu her çalışan vatandaş tarafından cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte.

01.05.2008 ve sonrasında sigorta başlangıç tarihi olan 4A statüsünde çalışanların (özel sektör işçi statüsünde çalışanların) prim ödemeleri hiç kesilmediği varsayılarak hesaplama aracı tarafından emeklilik yaş ve tarih hesaplaması yapılıyor. Eğer prim ödemelerinde kesinti varsa sayfanın sonunda yer alan tablolardan emeklilik yaşı hesaplanabilir.

SSK başlangıcı 2019 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2016 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2012 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2018 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2017 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2015 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2014 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2013 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2011 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2010 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2009 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2005 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2008 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

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SSK başlangıcı 2004 ne zaman emekli olurum?

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