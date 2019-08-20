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SGK emekli prim gün sayısı! Ne zaman emekli olacağım hesaplama

Emekli olma şartları 2019, emekli olma yaşları, emekli olma şartları kadın. Kaç yaşında emekli olunur. Prim gün sayısına gere ne zaman emekli olunur? Emeklilik maaşı hesaplama, Bağkur emeklilik hesaplama, emeklilik tablosu, TC ile ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşı kaç, emeklilik yaşı düştü mü? 3600 günden emeklilik şartları, ne zaman emekli olabilirim ne kadar maaş alabilirim? sorusu her çalışan vatandaş tarafından cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte.

20 Ağustos 2019 Salı 13:36
SGK emekli prim gün sayısı! Ne zaman emekli olacağım hesaplama

Emekli olma şartları 2019, emekli olma yaşları, emekli olma şartları kadın. Kaç yaşında emekli olunur. Prim gün sayısına gere ne zaman emekli olunur? Sorusu her çalışan vatandaş tarafından cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte.

01.05.2008 ve sonrasında sigorta başlangıç tarihi olan 4A statüsünde çalışanların (özel sektör işçi statüsünde çalışanların) prim ödemeleri hiç kesilmediği varsayılarak hesaplama aracı tarafından emeklilik yaş ve tarih hesaplaması yapılıyor. Eğer prim ödemelerinde kesinti varsa sayfanın sonunda yer alan tablolardan emeklilik yaşı hesaplanabilir.

SSK başlangıcı 2019 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2016 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2012 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2018 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2017 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2015 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2014 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2013 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2011 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2010 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2009 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2005 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2008 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2006 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2007 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2004 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2003 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2002 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

SSK başlangıcı 2001 ne zaman emekli olurum? | SSK emekli olma şartları

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:36
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  7. Emekli sicil no sorgulama nasıl yapılır?
  8. Prim ve yaşı dolduran Bağ-Kur’lular ne zaman emekli olur?
  9. Prim borcu silinen Bağ-Kur'lular ne zaman emekli olabilecek?
  10. Kim ne zaman emekli oluyor?
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