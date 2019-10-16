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SGK diş telini karşılıyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli durumlarda hastalar için zaruri olan tedavileri ücretsiz olarak karşılamaktadır. Diş teli tedavisini devlet karşılıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan. Ücretsiz diş teli takılabiliyor mu? SGK diş telini karşılıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:13
SGK diş telini karşılıyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli durumlarda hastalar için zaruri olan tedavileri ücretsiz olarak karşılamaktadır. Diş teli tedavisini devlet karşılıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan. Ücretsiz diş teli takılabiliyor mu? SGK diş telini karşılıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

SGK diş telini karşılıyor mu? 

Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli durumlarda diş teli tedavisini karşılamaktadır.

Ağız ve ağız sağlığı kişinin hayatını etkileyebilecek oranda bozukluklara sahipse, bu durumda devlet hastanesinden diş teli tedavisi almak mümkündür.

Diş teli kullanımı sonradan ya da doğumsal sebeplerle gerekebilmektedir.

Çene iskeletlerinde sorunlar olması ya da dişsel yapının bozulduğu durumlarda diş teli tedavisi için devlet hastanelerine başvurulabilmektedir.

Diş teli tedavisi çene şekil bozukluklarının onarıldığı ve düzeltildiği bir tedavi sistemidir.

Çene geriliği, dişlerde çapraşıklar ya da çene bozuklukları durumlarında diş teli tedavisi için başvuru yapılabilir.

SGK diş teli tedavisi hizmeti sunmaktadır. Diş teli tedavisi kapsamında ortodonti uzmanları hizmet vermektedir. Diş teli tedavisi için öncelikli olarak bölgede mevcut olan mikropların temizlenmesi hedeflenir. Ardından hekim tarafından detaylı bir muayene yapılır ve diş telleri takılır. Tedavinin tüm aşamalarında düzenli olarak muayehaneye gitmek ve kontrolleri yapmak oldukça önemlidir. Devlet hastanesinden diş teli tedavisi almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar:

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile diş teli tedavisi hizmeti almak isteyen kişilerin 18 yaşından küçük olması gerekmektedir.

18 yaşından büyük olan vatandaşların diş teli tedavisi devlet tarafından karşılanmamaktadır.

Diş teli tedavisi kapsamında kişinin masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır. Ancak tedavi sırasında kullanılan malzemeler, kişi tarafından ödenmelidir. Ekstra donanım ve malzemeler indirimli olarak kişilerin sigortasından kesilmektedir.

Diş teli tedavisinden ücretsiz olarak faydalanmak için 18 yaşının altındayken dişçiye başvurmak oldukça önemlidir. Devlet hastanelerinde diş teli tedavisi için bir sene ya da iki sene sonraya randevu verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda kişinin 18 yaşını geçmesi halinde, diş teli hizmetinden çıkarılması söz konusu olacaktır.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:13
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