SGK borç yapılandırma ne zaman bitiyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erdal Özdemir, vatandaşların yapılandırmanın avantajlarından yararlanmaları için başvuru süresinin uzatıldığını belirterek son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit son ödeme tarihinin ise 28 Şubat tarihinden 31 Mart 2021 tarihine uzatıldığını söyledi. Kurumumuza borcu bulunan Sigortalı ve işverenlerin 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini ifade eden İl Müdürü Özdemir, “Başvurular e-sigorta, e-devlet kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine de yapılabilir” dedi.

SGK borç yapılandırma neleri kapsıyor?

31 Ağustos 2020 ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklarının yanı sıra BağKur (4/b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmetsürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Özdemir, "Vatandaşlarımızın borçlarını ikişer aylık periyodlarla, 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğiyle ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödemek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecektir” diye konuştu.

SGK borç yapılandırma nasıl hesaplanır?

Yapılandırmaya müracaat eden vatandaşların büyük avantajlar elde ettiğini belirten Özdemir, “Anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacak. Bunların yerine borçlar Yurtiçi Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecektir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitte ödemede ise YİÜFE'nin yüzde 50'si silinecektir. İdari para cezalarının anapara borcunun yüzde 50'si silinmekte ve kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenmektedir.” dedi.