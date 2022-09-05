SGK, Beşiktaş’taki işyerini satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mah, 44 ada, 92 parsel, 82/7994 cilt/sayfa numaralı, 9 Katlı Kargir Apartman ana taşınmaz nitelikli 229,00 m² yüz ölçümlü, 4/100 arsa paylı, Bodrum Kat No:1 Bağımsız Bölüm Nolu, TAM hisseli İşyeri Bağımsız Bölüm Nitelikli taşınmazdır.

İMAR DURUMU:

Beşiktaş Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, taşınmazın üzerinde bulunduğu parsel, 09.08.2007 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Beşiktaş Balmumcu Dikilitaş Uygulama İmar Planı kapsamında Konut+Ticaret lejantında kaldığı ve Bitişik Nizam, Hmax: 18,50 kat (12,50 m) yapılaşma şartlarına sahiptir. Belediye sınırları içerisinde kalan taşınmazın terki bulunmamaktadır. Beşiktaş Belediyesi İmar Arşivi’nde söz konusu yapı için düzenlenmiş olan 17.05.1977 tarih 2/29 sayılı Yapı Ruhsatı, 04.11.1987 tarih 78/5261 sayılı Tadilat Ruhsatı, 15.02.1994 tarih 01/10 sayılı Tadilat Ruhsatı, 04.11.1987 tarih 78/5261 sayılı 2981 sayılı yasa kapsamında düzenlenmiş Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmaktadır. Beşiktaş Tapu Müdürlüğünde taşınmaza ait kat irtifakına esas 06.03.1987 tarih ve 87/1906 sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesi vardır.

MUHAMMEN BEDELİ:

550.000,00.-TL (Yalnız Beş Yüz Elli Bin Türk Lirası)

SATIŞ ŞARTLARI:

1.açık arttırma: 23.09.2022 günü saat: 10:00-10:05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde

2.açık arttırma: 30.09.2022 günü saat: 10:00-10:05 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.

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