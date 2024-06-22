SGK Başuzmanı açıkladı: Asgari ücret ara zammı belli oldu!

Milyonlarca emekli Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte alacakları zammın belli olmasını beklerken, çalışanların gözü de "Yapılmayacak" denmesine rağmen asgari ücrete yapılacak ara zamda. Konu ile ilgili çok önemli açıklamalar yapan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem asgari ücrete yapılacak zam miktarını hem de uygulanacak tarihi açıkladı.

Yüksek enflasyon nedeniyle hem emekliler hem de çalışanların gözü Temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilere ve memurlara yasa ile toplu sözleşme şartları gereği Temmuz ayında zam yapılacak, ancak asgari ücrete herhangi bir zam yapılmayacağı açıklandı.

Tüm yapılan açıklamalara rağmen çalışanlar Temmuz ayında zam yapılması konusunda ısrarcı. Konu ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalar yapan SGK Başuzmanı İsa Karakaş hem asgari ücrete yapılacak zam miktarını hem de uygulanacağı tarihi açıkladı.

TGRT Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kamu çalışanlarına yapılacak zammın temmuz ayında yapılacağını aktardı. Karakaş, asgari ücretlilere de eylül ayında bir zam yapılmasını beklediğini açıkladı.

VATANDAŞA ÖNEMLİ BİR DESTEK OLACAK

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, eylül ayında asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.

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Karakaş, konuyla ilgili "Yapılacak zam, asgari ücretle geçinen vatandaşların hayat pahalılığı için önemli bir destek olacak. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler, gıda, kira ve diğer temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Zor durumda olan asgari ücretliler için planlanan zam, ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi