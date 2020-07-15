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Ekonomi

SGK Bağkur primi ne kadar? Sigorta ve Bağkur primleri kaç para?

Asgari ücret zammıyla birlikte SGK ve Bağkur prim oranları da belli oldu. Hem SGK hem de Bağkur primlerinin ne kadar olduğunu vatandaşlar merak ediyor. 2020 Asgari ücrete göre SGK'na bildirilecek sigortalı prime esas kazanç tutarının aylık alt sınırı 2.943 TL. üst sınırı ise 22.072,5 TL. oldu. Peki SGK Bağkur primi ne kadar? Sigorta ve Bağkur primleri kaç para? İşte SGK en düşük prim tutarı, 2020 en düşük Bağ-Kur primi, isteğe bağlı Bağ-Kur prim tutarları.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 09:20:00 - 2020-07-15 09:22:02
SGK Bağkur primi ne kadar? Sigorta ve Bağkur primleri kaç para?

Aralık ayı enflasyon oranlarının etkisi ile memur ve memur emeklileri için zam oranı 5,49 olarak SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı 6,49 olarak belirlenmiştir. Bu zamlarla birlikte primlerde de değişiklikler oldu ve kategorilere ayrılan 2020 Bağkur primi bazı değişiklikler gösterdi. 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.943,00 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir. İsteğe bağlı sigorta primlerinde 2019 yılında 818,56 TL olan prim miktarı 2020 yılı için 941,76 TL'ye yükseldi.

2020 yılı sigorta primleri aşağıda belirtildiği şekildedir: 

2020 yılı prime esas kazancın taban fiyatı 2.943,00 TL olarak belirlenmiştir 

2020 yılı prime esas kazancın tavan fiyatı 22.072,50 TL olarak belirlenmiştir. 

2020 yılı günlük brüt kazanç 98,10 TL olarak belirlenmiştir 

2020 yılı aylık brüt kazanç 2.943,00 TL olarak belirlenmiştir. 

2020 sigorta primleri ne kadar?

Ev kadınlarının isteğe bağlı prim miktarları ise 847,58 TL oldu.

SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL'ye,

EK5 tarım sigortası primi ise 913,80 TL'ye,

Esnaf 1479'a göre teşvikli 927 TL'ye,

Çiftçi 2926'ya göre teşvikli 781 TL'ye yükseldi.

BAĞ-KUR ne kadar? 

Bağ-Kur kapsamındaki bir başka sigortalı kolu olan isteğe bağlı sigortalı kapsamındaki kişiler ise prime esas aylık kazancın %32 si olarak prim ödemekte olup bu kapsamdaki kişiler ise 2020 yılı için aylık 941,76 TL. olarak prim ödeyeceklerdir.

İsteğe bağlı sigorta nedir, isteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?

Sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşların emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için sigortalayan sistemdir. SGK’ya bağlı olarak çalışır. İsteğe bağlı sigortalı olmak için vatandaşların prim ödeme zorunluluğu vardır. Hangi kategoride emekli olmak istiyorsanız o kategoriye ait prim günlerini doldurmanız gerekmektedir. Aşağıda belirtilen sürenin prim gününü tamamladığınız takdirde emekliliğe bir adım daha yaklaşmışsınız demektir. 

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