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Ekonomi SGK Bağkur prim borcu sildirme başvurusu 2020
Ekonomi

SGK Bağkur prim borcu sildirme başvurusu 2020

Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecek. Barış ve yapılandırma devam ettiği sürece taksitlerin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak. Peki SGK, Bağkur borç silme nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:33:00 -
SGK Bağkur prim borcu sildirme başvurusu 2020

Yeni başlayan ekonomide reform hareketi kapsamında, devlete borcu olan herkesi rahatlatacak fırsatlar vatandaşa sunuldu. Başvuru öncesi başlatılan hacizler yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Yapılandırılan borçlar nedeniyle icra takibi, haciz işlemi yapılmayacak. Süresinde ödenen alacaklara gecikme cezası, gecikme zammı uygulanmayacak.Barış ve yapılandırma devam ettiği sürece taksitlerin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.

Bağ-Kur prim borcu olup da Şubat 2021 tarihine kadar ödemeyenlerin Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu olan hizmetleri durdurulacak, prim borçları da silinecek. Dondurma işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Kasım 2020 itibarıyla yeniden başlatılacak. Bütün borçlar kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenebilecek.

 

 

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