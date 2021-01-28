SGK, Bağkur borcu yapılandırdıktan sonra emekli olunur mu?

Meclis’ten kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan süresi de 1 Şubat’ta dolacak olan borç yapılandırma başvursunda bulunanlar, emeklilik şartlarını sağlamalarına rağmen prim borçları sebebiyle emekli olamayanların, prim borçlarını yapılandırarak emekli olmak için başvuruda bulunup bulunamayacaklarını ve emekli olup emekli aylıklarının bağlanıp bağlanmayacağını merak ediyor. İşte borç yapılandırmasının detayları.

Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lular prim borçlarını yapılandırabilecekleri gibi geçmişte hizmet süreleri durdurulanlar, bu sürelerini canlandırabilecek. Hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur’lular, yapılandırmaya başvurduklarında durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, 1 Mart tarihine kadar borçlarını ödemeleri halinde bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak ve emeklilikte hesaba katılacak. 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle prim borcu olan Bağ-Kur’lular borçlarını ödemez ya da yapılandırmazlarsa sigortalılıkları durdurulacak. Hiç prim ödemeyenler ise sigortalı oldukları tarih itibariyle sigortalılıkları durdurulacak. Bu şekilde durdurulan süreler sigortalılık sürelerinden sayılmayacak.

Borç yapılandırmada hangi dönem borçları silinecek?

Yapılandırmadan, genel sağlık sigortasına borcu olanlar da yararlanabiliyor. 2020’nin ağustos ayı itibariyle genel sağlık sigortası borcu olanlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun tamamını ödemeleri halinde bu borca ilişkin ceza ve zam silinecek, sadece ana borç ödenecek. Borçlar peşin ödenebileceği gibi taksitle de ödenebilecek. Genel sağlık sigortası borcu için başvuru yapılmasına gerek yok, geçmiş borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor. Bugüne kadar gelir testi yaptırmamış olanlar 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecek. Testin sonucuna göre geçmiş primlerini ya devlet karşılayacak ya da primlerini kendileri ödeyecek.

Prim borcu yapılandırdıktan sonra emekli olunur mu?

Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tamamı marta kadar ödenirse sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ- Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabilecek. Bağ-Kur'lu olup da çalışmaya devam edenlerin emekli olabilmesi için 1 Kasım 2020 ile emekli olacakları tarih arasındaki günlerin primlerini yatırması gerekiyor.

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra 60 günden fazla borçlarının olmaması durumunda, GSS borcu olanların son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Hastaneye gidildiğinde provizyon alınabilecek.