SGK hizmet dökümü nasıl sorgulanır? SGK hizmet dökümü almak için , turkiye.gov.tr internet sitesinden e-Devlet uygulamasına giriş yapın. Uygulamaya giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısı karşınıza çıkacaktır. “Sosyal Güvenlik Kurumu” menüsünden 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü bağlantılarıyla SGK Hizmet dökümü sorgulaması yapabilirsiniz. Dilerseniz “YAZDIR” çıktı almanız mümkündür.

E-Devlet üzerinden yazdırılan hizmet döküm belgesi genellikle barkodsuz olmaktadır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarına ibraz durumu söz konusuysa bunun için barkodlu belge istenir. Eğer barkodlu olarak çıktı almak istiyorsanız “Barkodlu Belge Oluştur” demeniz gerekecektir. Bununla birlikte, ana sayfada bulunan arama kutucuğuna “SGK hizmet dökümü ya da Sosyal Güvenlik Kurumu” yazarak da hizmet dökümü belgesini edinebilirsiniz.

4A, 4B, 4C emeklilik neleri kapsar?

Çalışan her vatandaşın en büyük haklarından biri olan Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SGK) üstlendiği bu görevde çeşitli güvence sitemleri bulunmakta ve bunlar 4A, 4B ve 4C olarak adlandırılmaktadır. Peki, 4A,4B,4C emeklilik neleri kapsar?

4A nedir? Kimleri kapsıyor?

4A eski adıyla SSK’ya prim ödeyenleri kapsıyor. Yani bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanını ifade eder. Son zamanlarda 4A olarak adlandırılan bu sistem 5510 sayılı yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yer almaktadır.

4A emekli maaşı nasıl sorgulanır?

4A emekli maaşı nasıl sorgulamak için Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapmalısınız. Bu sorgulama için izlenecek adımlar şöyledir;

Sayfaya giriş yaptıktan sonra açılan sayfada, doldurulması istenilen bilgileri girin.

‘Sorgula’ seçeneğine tıklayın.

Sorgulanması istenen bilgiler;

TC Kimlik Numarası

SSK Sicil Numarası

Baba Adı

Nüfus İl

Doğum Tarihi

4B nedir? Kimleri kapsıyor?

4B grubu çalışanları eski adıyla BAĞ-KUR olarak ifade edilmektedir. 4B grubu çalışanları, kariyer meslek grubu olarak adlandırılan meslekler dışında kalan kadroları kapsar. Örneğin; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru gibi meslek sahipleridir.

Bu kadro gruplarına ilk defa alınacak kişilerin öncesinde KPSS’ye girerek ÖSYM’nin ilan edeceği KPSS Tercih Klavuzu içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşuna ait boş kadroların uygunlarını tercih etmeleri şartıyla, puanlarına göre otomasyonla atama yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

4C nedir? Kimleri kapsar?

4C grubu çalışanları daha önce Emekli Sandığı’na bağlı çalışanlarolarak ifade ediliyordu. Yani 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın ortak görüşlerine bakılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, yine belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri ifade eder.

SGK emeklilik şartları nelerdir?

SGK emekliliği için 55 yaşını doldurmuş ve en az 5000 gün veya, 55 yaşını doldurmamış olunmalıdır. 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getiren kişiler, tam emekli aylığına hak kazanırlar.