  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sezonun ilk üvezi, tezgahlarda yerini aldı
Kadın - Aile

Sezonun ilk üvezi, tezgahlarda yerini aldı

Tansiyon ve şeker hastalarının şifa dostu olarak adlandırılan üvez tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:58:00 -
Sezonun ilk üvezi, tezgahlarda yerini aldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, tansiyon ve şeker hastalarının şifa dostu olarak adlandırılan üvez tezgahlardaki yerini almaya başladı.


Şeker ve tansiyon hastaları tarafından tercih edilen üvez sonbaharın gelmesi ile birlikte semt pazarlarında yerini aldı. Vatandaşların rağbet ettiği meyvelerden birisi olarak bilinen üvezin kilosu yaklaşık 8 TL’den satılıyor.


Üvezi tezgahta satmaya başlayan esnaflar, her yıl tezgahlarda satışa sunulan üvezin soğuk havanın etkisini arttırmaya başladığı dönemde vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş taraftarına saldırdılar! Yaralılar var
Spor

Beşiktaş taraftarına saldırdılar! Yaralılar var

Beşiktaş'ın Sporting ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi iki takım taraftarı arasında çıkan kavgada 3 Türk taraftar yaralandı...
Türkiye'den Nijerya'ya
Teknoloji

Türkiye'den Nijerya'ya "Açık Deniz Karakol Gemisi" ihracatı

Nijerya Donanması ve Türk tersanesi Dearsan arasında 2 adet "OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi"nin tedariki için sözleşme imzalandı.
Daha önce İsrail takımında oynuyordu! Futbolcu ile yollar ayrıldı
Spor

Daha önce İsrail takımında oynuyordu! Futbolcu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Onoriode Marshal Odah ile yollarını ayırdığını bildirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay