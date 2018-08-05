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Sezonun ilk palamutları, Karadeniz'de ağlara takılmaya başladı

Karadeniz'de sezonun ilk palamutları, kıyı balıkçılarının denize bırakılan ağlarına takılmaya başladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:52
Sezonun ilk palamutları, Karadeniz'de ağlara takılmaya başladı

Karadeniz'de 15 Ağustos'ta başlayacak çapariyle palamut avcılığı öncesi sezonun ilk palamutları, Sinop'ta kıyı balıkçılarınca denize bırakılan ağlara takılmaya başladı. 

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlayacağını ancak 15 Ağustos tarihinden itibaren çapari yöntemiyle palamut avının serbest kılındığını hatırlattı. 

Sinop ve çevresinde 10 gün sonra başlayacak çapari avcılığı öncesi palamudun kıyı balıkçıları tarafından denize bırakılan ağlara takıldığını vurgulayan Bayrak, şöyle devam etti:

"Küçük boylarda ağlara takılmaya başlayan palamutları balıkçılarımız tekrar denize salıyor. Ancak bu takılmalar bize gösteriyor ki sezon verimli geçecek. Biz bu noktada hem balıkçılarımızdan hem de vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Zaten 10 gün sonra çapari ile avcılık serbest olacak. Şu an küçük boylardaki palamutların avlanmasının kimseye bir faydası yok. Aksine zararı var. Biraz sabırlı olursak gelen veriler sezonun çok bereketli geçeceği yönünde." 

Bayrak, çapari yöntemiyle avlanan palamutların 10 gün sonra tezgahlardaki yerini almaya başlayacağına işaret ederek, "Önümüzde bir bayram ve tatil sezonu olacak. Özellikle yurt içi ve dışından Sinop'a gelen vatandaşlar taze balık tüketme imkanı bulacaklar. Palamut avını bu yönüyle de çok önemsiyoruz. İnşallah gerek çapari avcılığı yapan balıkçılarımız gerekse diğer balıkçılarımız çok iyi bir sezon geçirirler." diye konuştu. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:52
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