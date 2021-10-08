  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sezonun en iddialı dizisi yakında atv ekranında başlıyor!
Medya

Sezonun en iddialı dizisi yakında atv ekranında başlıyor!

Hazırlık süreci bir yıl süren; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacak Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ dizisinin afişi ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 00:06:00 -
Sezonun en iddialı dizisi yakında atv ekranında başlıyor!

Afişin yayınlanması ile ‘Destan’ kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündemleri arasına girerken, sosyal medya kullanıcıları afişe beğeni ve yorum yağdırdı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli’nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz’ın kaleme aldığı ‘Destan’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.



Merakla beklenen ‘Destan’ın afişinde dizinin oyuncuları Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Edip Tepeli, Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç yer aldı.

Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ‘Destan’da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdelemiş ve ‘Destan dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye’de değil dünyada da çok konuşulacağını’ söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay