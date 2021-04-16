Sezon finali öncesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bomba patladı

Fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman'ı seyirci ile buluşturan Atv'nin başarılı projelerinde bir diğeri ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.

6. sezonuyla dolu dizgin yoluna devam eden dizide süpriz bir gelişme yaşandı.

Haziran ayı başında sezon finali yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gelişmeyi gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından paylaştı:

Altuntaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haziran başında sezon finali yapacak. Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizinin kadrosuna son olarak yeni bir oyuncu dahil oldu. Usta oyuncu Ali İpin sürpriz bir rolle fenomen dizide seyirci karşısına çıkacak.