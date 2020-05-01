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Spor

Sezon devam edecek mi? İngiltere Premier Lig için karar verildi

Fransa, Hollanda ve Belçika'da futbol sezonunun iptal edilmesi sonrası gözler İngiltere'ye çevrilmişti. Premier League yönetimi, sezonun geriye kalan kısmının oynanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 23:39:00 -
Sezon devam edecek mi? İngiltere Premier Lig için karar verildi

Premier League yönetimi, sezonu devam ettirmeyi planladıklarını açıkladı.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonu tamamlama hedeflerini yineledi. Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin ve sağlık otoritelerinin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.

Toplum sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kulüpler, rekabetin bütünlüğünün korunması için 2019-2020 sezonunun tamamlanması yönündeki hedeflerini yinelediler." ifadesine yer verildi.

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