Sezon başında söylenseydi kimse inanmazdı! Sonu böyle mi olacaktı Muslera?

Young Boys hezimetinin mimarlarından olan Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinin sonuna yaklaştı. Sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık kontrat imzalayan Uruguaylı kalecinin opsiyonu kullanılmayıp sezon sonunda yollar ayrılacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da aslan payı(!) Fernando Muslera'nın oldu.

İlk maçta yediği hatalı gollerle turu zora sokan Uruguaylı file bekçisi, RAMS Park'ta oynanan rövanşta yediği golün üstüne bir de kırmızı kart görünce eleştiri oklarını üzerine çekti.

Geçen sezonki şampiyonluğun ardından sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatan Muslera, yolun sonuna geldi.

Uruguaylı kalecinin kontratında yer alan 1 yıllık opsiyon, performansa bağlı değil, iki tarafın da anlaşması halinde opsiyon devreye girecek.

Galatasaray cephesi, 38 yaşına gelen ve son dönemde formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Muslera'nın opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli oyuncuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek vedalaşmayı planlıyor.

2011 yılından beri Galatasaray formasını terleten Muslera; 7 Süper Lig, 6 Turckell Süper Kupa, 4 Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Galatasaray, Muslera'dan sonra kaleyi devralacak yabancı bir kaleci için arayışlara başladı. Uruguaylı file bekçisi gibi, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek ve başarıya ulaşacak genç bir isim aranıyor.