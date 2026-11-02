Kablosuz kulaklık pazarında tüm dengeleri değiştirecek hamle! OnePlus Buds Pro 4 şok eden pil performansıyla raflara iniyor!

OnePlus, yeni kablosuz kulaklığı Buds Pro 4’ün teknik özelliklerini küresel sitesinde yayımladı. Haberin dayanağını bu resmî ürün listelemesi oluşturuyor; listelemeyi ayrı bir lansman duyurusu olarak değerlendirmemek gerekiyor. Modelde Dynaudio ses ayarı, çift sürücü ve Bluetooth 6.1 bağlantısı bulunuyor. Pil tarafındaki 53 saatlik üst değer ise kulaklıklarla şarj kutusunun toplamını kapsıyor ve aktif gürültü engellemenin kapalı olmasını gerektiriyor.

Şirketin tablosu, AAC ses kodlaması ve yüzde 50 ses seviyesiyle farklı kullanım biçimlerini ayrı ayrı gösteriyor. Aktif gürültü engelleme açıkken kulaklıklar tek şarjla 6 saate, kutu desteğiyle toplam 26 saate kadar çalışıyor. Bu özelliği kapattığınızda ise tek şarj süresi 13 saate, toplam süre 53 saate yükseliyor. Dolayısıyla ürünün en yüksek pil rakamını her kullanım biçimi için geçerli saymamak gerekiyor. Bunlar üreticinin iddiaları: OnePlus, ölçümleri kendi laboratuvarında 25 derece oda sıcaklığında yaptığını belirtiyor. Ses seviyesi, aramalar, kullanılan kaynak cihaz, çevresel parazit ve etkin özellikler gerçek kullanım süresini değiştirebiliyor. Kutu, kulaklıkları yeniden şarj ederek toplam süreyi uzatıyor; 53 saat kesintisiz tek şarj süresi anlamına gelmiyor.

Bunun yanında LHDC kodlaması süreleri değiştiriyor. Bu bağlantıda gürültü engelleme açıkken kulaklıklar 5,5 saat, kutuyla birlikte 22 saat kullanım vadediyor. Gürültü engelleme kapalıyken aynı değerler 10 ve 42 saate çıkıyor. Şeffaflık modunda ise AAC ile 5,5 saatlik tek şarj süresi ve 22 saatlik toplam süre yer alıyor.

Ses donanımında 11 mm bas sürücüsü ile 6 mm düzlemsel tiz sürücüsü birlikte çalışıyor. OnePlus, çift sayısal analog dönüştürücü ve Dynaudio ses ayarını ürün sayfasında öne çıkarıyor. Ancak bu donanım bilgileri, bağımsız bir dinleme testinin veya gürültü engelleme ölçümünün yerini tutmuyor. Listelenen pil süreleri de üreticinin test koşullarını yansıtıyor.

Buds Pro 4, çift sürücüyü Bluetooth 6.1 ile birleştiriyor

Bağlantı tarafında AAC, SBC, LHDC ve LC3 desteği bulunuyor. OnePlus, yüksek çözünürlüklü ses için LHDC 5.0 kodeğini öne çıkarıyor. Bu desteği kullanmak için eşleştirilen telefonun da ilgili kodekle uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair, uyumlu cihazlarla eşleştirmeyi kolaylaştırıyor. Çift cihaz bağlantısı da telefon ve bilgisayar arasında kullanım için özellik listesinde yer alıyor. Öte yandan her cihazın aynı ses kodlamasını desteklemesi gerekmiyor, kullanılabilecek seçenek bağlantının iki tarafına da bağlı.

Uyarlanabilir aktif gürültü engelleme ise çevredeki sesi gerçek zamanlı analiz ederek engelleme seviyesini ortama göre ayarlıyor. Ürün ayrıca dış sesleri duymayı sağlayan şeffaflık modunu sunuyor. Böylece kullanıcı dinleme sırasında çevreyle bağlantısını ihtiyacına göre düzenleyebiliyor. Bu özelliklerin günlük hayattaki başarısı için bağımsız testleri beklemek gerekiyor.

Her kulaklık 65 mAh, şarj kutusu ise 576 mAh pil taşıyor. OnePlus kulaklıkların yaklaşık 55 dakikada, kulaklık ve kutunun birlikte yaklaşık 65 dakikada şarj olduğunu belirtiyor. IP55 koruması yalnızca kulaklıkları kapsıyor, kutu suya dayanıklılık derecesi taşımıyor. Titanium Shadow ve Polar White renkleri listelenirken teknik sayfa Türkiye fiyatını ve yerel satış tarihini açıklamıyor.