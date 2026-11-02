Türkiye’de sadece bir şehirde yetişiyor! “Tavşan yüreği” olarak biliniyor: Yarım litresi 1500 liraya kapışılıyor

Türkiye'nin genelinde milyonlarca ton zeytin rekoltesi beklenirken, yalnızca Antalya coğrafyasına özgü tescilli 'Tavşan Yüreği' zeytini bu sezon 10 bin tonluk rekolte beklentisiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Normal zeytinin 9 kilosundan 1 litre yağ elde edilirken Tavşan Yüreği'nde bu oranın 14 kiloya çıkması ve özel soğuk sıkım yağının yarım litresinin 1500 liradan alıcı bulması ekonomik değerini tescilledi. İspanya'daki Cordoba Üniversitesi'nde yapılan analizlerde yüksek 'oleokantal' bileşeni saptanan ve kanser hücreleri üzerindeki etkileriyle laboratuvarlara konu olan bu özel zeytinyağı, hem üreticisinin hem de şifa arayanların gözdesi oldu.