Ne sulama ne de gübre masrafı istiyor! Gören elma sanıyor: Çöpü bile altın değerinde

Kozmetik ve gıda sektörünün kapıştığı bu atık kabuklar, üreticisine sıfır fireyle çifte gelir kapısı aralıyor. Hem yaş hem de fırınlanmış/ipe asılmış kuru cennet hurmasına gelen yoğun iç ve dış talep, köylerdeki atıl tarlaları yeniden üretime kazandırdı. Zahmetsiz yetiştirilmesi, kurutulduğunda katlanan kilogram fiyatı ve çöpünün dahi sanayide satılması sayesinde Trabzon hurması, bu sezon üreticisini en çok zengin eden mahsul olarak kayıtlara geçti.