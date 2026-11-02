Ne sulama ne de gübre masrafı istiyor! Gören elma sanıyor: Çöpü bile altın değerinde
Bahçelerde ve atıl arazilerde neredeyse sıfır masraf ve hiçbir ağır sulama sistemine ihtiyaç duymadan yetişen cennet hurması (Trabzon hurması), son yılların en karlı tarımsal ürünü haline geldi. Kıraç topraklarda bile kendi kendini besleyen bu dayanıklı ağaçlar rekor rekoltelere imza atarken, hasat döneminde toplanan meyvelerin yanı sıra kurutma tesislerinde geriye kalan atık kabuklar bile sirke ve kozmetik sanayisinde kapış kapış satılıyor.