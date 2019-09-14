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Sezikli: "Bilinçsiz vitamin kullanımı ciddi sorunlara yol açabilir"

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
Sezikli: "Bilinçsiz vitamin kullanımı ciddi sorunlara yol açabilir"

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Selçuk Sezikli, bilinçsiz vitamin kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyledi.


Vitamin kullanımı hakkında bilgi veren Dr. Sezikli, “D vitaminini yoğun bir şekilde güneş ışığından alıp deride sentezliyoruz. Vitamin değil hormon gibidir. Küçük bir kısmını da beslenme ve takviyelerle alıyoruz. Işın kalitesindeki değişmenin de etkili olduğunu düşünüyorum. Güneşli olan ülkelerde de yağmurlu olan ülkelerde de D vitamini eksikliğini görüyoruz. Günümüzde D vitamini eksikliğinin artmış olmasının en önemli sebebi kapalı alanlarda çok fazla vakit geçiriyor olmamız ve gün ışığından yararlanamıyor olmamamız. D vitamini eksikliği halsizlik, yorgunluk, kemik ve kas ağrıları, sürekli tekrarlayan enfeksiyon hastalıkları, ilerleyen yaşlarda ise kalp hastalıklarına neden olabiliyor” dedi.


D vitamini ampullerine karşı uyarılarda da bulunan Sezikli, “Fazla vitamin ilacı kullanmak zarar verebilmektedir. Seviyesine bakmadan bilinçsiz bir kullanım son derece tehlikeli olabiliyor. Ampuller çok yoğun kullanılıyor ve bunların içinde depo dozu var. Bunların bilinçsiz kullanımı ciddi sorunlara yol açabilir. Birçok hastamızda çok ciddi böbrek yetmezliği, kalsiyum yüksekliği görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
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