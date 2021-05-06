Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz için ne dedi?

Sezgin Baran Korkmaz, yurt dışında bulunan ve evine baskın düzenlenen Sedat Peker'in iddiaları sonrası tekrar gündeme geldi. Peki, Kara para aklama' operasyonuyla gündeme gelen SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nerelidir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında? İşte, Sezgin Baran Korkmaz hakkında merak edilenler.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz 7 Kasım 1977 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. Türk iş insanı, girişimcidir. SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır.Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranmaktadır. Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. Amerika'nın Utah Eyaleti'nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur. 5 Aralık 2020'de Türkiye'yi karısı ile beraber terk etmiştir.

Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz için ne dedi?

Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoya bir yenisini ekledi. Sedat Peker yayınladığı videoda şu iddialarda bulundu: “Nusret diye bir kardeşimiz var etçi. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı, Emir Sarıgül'ün evine geliyorlar Beykoz Konakları'nda. Onun bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey'in evi var. Ağar'ın yanında da Sezgin Baran Korkmaz var.”