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Medya Sezercik'e mahkemeden kötü haber
Medya

Sezercik'e mahkemeden kötü haber

3 ay uzaklaştırma kararı aldıran eski eş Zeynep Yılmaz, daha sonra Sezer İnanoğlu'nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 09:56:00 - 2021-09-04 10:10:27
Sezercik'e mahkemeden kötü haber

Oynadığı ‘Sezercik’ rolüyle tanınan Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, İnanoğlu’nun uyuşturucu kullanarak kendisini taciz ettiği ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra Sezer İnanoğlu'nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İnanoğlu hakkında 'zorlama hapsi' kararı verilmesini istedi.

Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden talebi reddetti.

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