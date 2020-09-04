Sezer Huysuz, Ümit Milli Kadın Judo Takımı'nın kampını ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren Ümit Milli Kadın Takımı'nın kampına ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, hazırlık kampına alınan milli judocuların çalışmalarını izleyen başkan Huysuz, sporculara yeni dönem planlamalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan sağlık tedbirlerine uyulması uyarısında bulunan Huysuz, "Bizler, antrenmanlarınızı yapabilmeniz için her türlü sağlık kuralını yerine getiriyoruz. Sizlerden de beklentimiz bu kamp sürecinde ve sosyal yaşamınızda kendinizi korumaya yönelik tedbirleri unutmamanız, belirlenecek maç takvimine kadar kendinizi formda tutmanız." ifadelerini kullandı.

Sezer Huysuz'un ziyaretine, asbaşkan Murat Ak, il temsilcisi Cahit Aktuğ ve Milli Takım Antrenörü Mustafa Birinci de eşlik etti.



