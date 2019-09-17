Sezen Zambak kimdir? Ege Üniversitesi öğrencisi Sezen Zambak nasıl öldü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a üniversite Kampüsü'nde traktör çarpması sonucu hayatını kaybetti. 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde çalışan Sezen Zambak için Ege Üniversitesi 2 günlük yas ilan etti.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a üniversite Kampüsü'nde traktör çarpması sonucu hayatını kaybetti. 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde çalışan Sezen Zambak için Ege Üniversitesi 2 günlük yas ilan etti. İzmir'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak (23), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Korkunç kaza, dün 11.30 sıralarında meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. TÜBİTAK'ın destek verdiği, 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde, Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Sezen Zambak, olay yerinde can verdi. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kaza sonrası Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, olay yerine geldi. Kazanın ardından Ege Üniversitesi Senatosu'nca alınan kararla 2 günlük yas ilan edildi.

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