Sezen Aksu'yu savunup Erdoğan'ı hedef almıştı! Ahmet Davutoğlu Aksu'nun meydan okumasına ne diyecek?

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İlk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakareti, ezici çoğunluğu dini hassasiyeti olan kişilerden oluşan Türk toplumunda sert tepkilere sebep olurken, Davutoğlu, Aksu'nun yanında duran azınlıkla saf tutup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

"Sayın Cumhurbaşkanının her türlü gerilimden uzak tutulması gereken cami mihrabından 'dil kopartmak' ifadesini kullanması dini değerlere saygıyı güçlendirmez, zayıflatır." diyerek Erdoğan'ı eleştiren Davutoğlu, Sezen Aksu'nun haddi aşan hakaretini şöyle yumuşatmaya çalışmıştı:

Herkesin birbirinin inanç ve düşüncesine saygı göstermesi toplumsal barışın teminatıdır. Sayın Sezen Aksu’nun bu bağlamda yapacağı bir açıklamanın toplumsal vicdanı rahatlatacağına ve istismarları engelleyeceğine inanıyorum.

Aksu, Davutoğlu'nun beklentisinin aksine, açıklamasında özür dilemek bir yana, meydan okudu. Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklama karşısında ne diyeceği ise merak konusu oldu.