Sezen Aksu’yu da solladı! Teşhirci ahlaksızdan skandal paylaşım

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Eda Taşpınar, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında, vücudunun bir bölümünü örtüp, "Bir zamanlar Adem ve Havva" notunu düşerek büyük bir terbiyesizliğe imza attı. Taşpınar, ilk insan ve insanlığın ilk peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile eşi Hazreti Havva validemize yönelik çirkin paylaşımına gelen tepkilerden sonra fotoğrafını sildi.

Hakarette Sezen Aksu'yu solladı!

"Harika Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında Hazreti Adem (a.s) ile eşi Hazreti Havva validemize "cahiller" diyerek hakaret eden Sezen Aksu'dan sonra bu sefer de sahneye magazin dünyasının en rezil isimlerinden Eda Taşpınar çıktı.

Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden ve bazı paylaşımları çıplaklık içermesi sebebi ile Instagram tarafından kaldırılan Eda Taşpınar, iğrenç yaşam tarzını yüce dinimiz İslam'a hakarette kullandı.

Taşpınar, Instagram hesabından, vücudunun bazı noktalarını yaprakla örttüğü fotoğrafını, "Bir zamanlar Adem ve Havva" notu ile paylaştı. Taşpınar'ın ahlaksızlığına tepki yağdı.

Kamuoyu, tepkilerin ardından fotoğrafını silen Eda Taşpınar'a, İslami değerlere hakareti sebebi ile hukuki yaptırım uygulanmasını bekliyor.