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Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geri adım atmayacaklar, geri adım attıracağız. Asıl olan geri adım attırmaktır. Bunu başarabiliriz" diyerek büyük bir skandala imza attı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Seçim sonuçlarını biz belirledik. Hem 31 Mart’ın tablosunu hem de 23 Haziran İstanbul seçimlerini HDP’nin almış olduğu karar belirledi” ifadelerini kullandı.

"Geri adım attıracağız" yanıtı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştiriler karşısında geri adım atar mı?" sorusuna "Geri adım atmayacaklar, geri adım attıracağız" yanıtını veren Temelli, "Asıl olan geri adım attırmaktır. Bunu başarabiliriz. Türkiye siyasetinde bu güç var" diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
  1. İstanbul
  2. Sezai Temelli
  3. HDP

YORUM YAZ

  • İs-hakİs-hak57 dk önce
    Hastir oradan sarı domuz at kıçında sinek gibisiniz şerefsiz domuz kabahat devletimizde böyle it gibi havlıyanların kuyruğunu kesip münasip yerine sokup birdaha konuşamaz hale gelmeliler
  • canpolatcanpolat1 sa önce
    ulan erkeğin yuz karası itt sen ne dıyon 
  • ErenEren1 sa önce
    Demirtaş’ta senin gibi havlıyordu. Ama şimdi içerde.
  • Eray ZNEray ZN1 sa önce
    Haddini bilmeyen, elini heryere uzatir.
  • PazarcıPazarcı1 sa önce
    Eskiye özlem duyup hayel kurmak buna denir.
  • Kazım hür Kazım hür 1 sa önce
     buzaeşeği anırtan dalağı diye bir Çin atasözü vardı onu hatırlatayım dedim
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Siz kendinizi ne saniyorsunuz.suratsiz kopek.bir aavuc hicsiniz zavallisiniz...daglarda köpek gibi it gibi sican deliklerinde yasayarak bi köpek gibi can veren geberip giden zavalliciklarsiniz.millet akpye bi ders verdi.bu salaklar nimeti kendilerinde ariyolar.bu kadar zavallisiniz yazikkk.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 1 sa önce
    Ya kardeşim bu köpekihaberyapıp durmayın ne oldu bu vali ye küfür edensoysuzun haberlerisoysuz siz gazete cileridemi korkuttu yazıklarolsun
  • 17-25 hırsızlık 17-25 hırsızlık 1 sa önce
    Çok sevdiğiniz her okunu bokumu haber yaptığınız İ. MELİHE yazında halktan aşırdığı cipi geri getirsin nasıl olsa sizin adamız sizi dinler
  • Emine Altin Emine Altin 1 sa önce
    Bu hacli siyonist azdikca aziyor azan bulur

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