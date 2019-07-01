Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

Özlem Akarsu Çelik ile Gündem programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Seçim sonuçlarını biz belirledik. Hem 31 Mart’ın tablosunu hem de 23 Haziran İstanbul seçimlerini HDP’nin almış olduğu karar belirledi” ifadelerini kullandı.

"Geri adım attıracağız" yanıtı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştiriler karşısında geri adım atar mı?" sorusuna "Geri adım atmayacaklar, geri adım attıracağız" yanıtını veren Temelli, "Asıl olan geri adım attırmaktır. Bunu başarabiliriz. Türkiye siyasetinde bu güç var" diye konuştu.