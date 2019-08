Sezai Temelli’den kışkırtıcı açıklamalar! ‘Tencerenizle, tavanızla, ışıklarınızla ses çıkartın’

Diyarbakır'da "İnatla her gün meydanlarda olacağız, her gün hakikatin sesini haykıracağız" diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli skandal açıklamalara imza attı.

Terör sevicisi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yaptığı basın açıklamasında DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, DBP Eş Başkanı Mehmet Arslan, Diyarbakır Büyükşehir Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran bulundu.

"Kayyımı mutlaka süpürüp atacağız"

Belediyelere kayyım atanmasından sonra açıklamalarda bulunan Temelli, özetle şunları söyledi:

‘Bu sivil darbeye karşı halkın iradesi ayaktadır, sokaktadır, Diyarbakır’dadır, Türkiye’dedir. Diyarbakır bizimdir, Türkiye bizim ortak vatanımızdır. İrademize de ortak vatanımıza da kentimize de belediyemize de sahip çıkacağız. Bu kent cesaretlidir, bu kentin halkı cesaretlidir. Bu korkakları da bu kayyımı da bu rejimi de geçmişte olduğu gibi yine hep birlikte mutlaka ama mutlaka süpürüp atacağız.’

"Gaspçı anlayışı kabul etmiyoruz" diyen Sezai Temelli, ‘Direncimizi, irademizi kırmak için akla hayale gelmeyen yöntemlerle, fezlekelerle, uyduruk gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı. Bu gaspçı anlayışı kabul etmiyoruz. Bu saldırı sadece Kürt halkına yönelik değildir, bu saldırı İstanbul’a, İzmir’e, emekçilere, kadınlara yöneliktir. Bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu darbeci zihniyet tam 4 yıldır bu ülkeye zulümden, şiddetten başka bir şey vermedi. Ama inatla her gün meydanlarda olacağız, her gün konuşacağız her gün hakikatin sesini onlara karşı haykırmaya devam edeceğiz. Hakikatin sesi susmayacak, HDP susmayacak. 31 Mart’ta bu otoriter rejime karşı, kayyım anlayışına karşı irademizi ortaya koyduk. 23 Haziran’da bir kez daha koyduk. Kalktılar İstanbul’a kayyım atadılar, 23 Haziran’da cevaplarını aldılar. HDP nerede varsa bu cevap vardır’ İfadelerini kullandı.

Eşbaşkanlık cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele olduğunu dile getiren Sezai Temelli skandal açıklamalarına şöyle devam etti,

‘Diyorlar ki eşbaşkanlık sistemi var. Evet var. Eşbaşkanlık sistemi toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadeledir. Evet HDP’de eşbaşkanlık sistemi var. Çünkü eşit temsiliyeti, çünkü kadın özgürlüğünü savunuyoruz. Diyorlar ki ekonomik olarak kaynakları talan ediyormuşuz. İşte kayyımın suçları ortada. Diyarbakır’da, Van’da, Mardin’de neler yaptıkları bütün çıplaklığı ile ortada. Hırsızlıkları ortada. Halıyı çalacak kadar tıynetsizlikleri ortada.’

"Hepiniz birer Gandhisiniz"

Terör sevicisi Temelli kışkırtıcı açıklamalarda bulunarak, ‘Bütün Türkiye halklarını bu ceberut anlayışa karşı her yerde bu mücadeleye katılmaları için sesleniyoruz. Hakkınızı savunun. Bu faşist saldırıya karşı her yerde yan yana gelin omuz omuza verin. Biz güçlüyüz. Bu korkaklara karşı gücünüzü gösterin hakkınızı savunun. Unutmayın hepiniz birer Gandhisiniz, nasıl ki Gandhi tek başına üzerinde güneş batmayan imparatorluğun güneşini söndürdü, bizler de hep beraber bu faşist iktidar blokunu durdurabiliriz. Tencerenizle, tavanızla, ışıklarınızla ses çıkartın, gücünüzü gösterin durdurun hayatı, bunlara selam vermeyin. Gücünüz sizsiniz. Bu gücü sokağa, siyasete taşıyın. Demokratik siyaset içinde, hukuktan gelen hakkınızı bu hukuk tanımazlara karşı her yerde gösterin. Her gün belediyelerinize gidin. Amed’de o kayyım gidene kadar belediyenize sahip çıkın. Van’da gidin, Mardin’de gidin, İstanbul’da gidin. Gidin iradenize sahip çıkın. Faşizmi yeneceğiz. Bu şiddete karşı ayakta durun ve asla vazgeçmeyin’ dedi.