0553 313 94 23

Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na güzelleme

Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli 46 dakika önceAbdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kayyum yorumuna ilişkin konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yeterlidir, değildir bu ayrı bir tartışma ama refleks göstermeleri önemlidir, kıymetlidir" dedi.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kayyım konusundaki yorumlarından dolayı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na güzellemeler yaptı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:48
Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na güzelleme

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kayyım açıklamasını değerlendirdi.

"Önemli ve kıymetlidir"

Sputnik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Sezai Temelli, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kayyım ile ilgili eleştiren açıklamaları oldu. Bu açıklamaları nasıl değerlendirdiniz?" sorusunu şöyle cevapladı. 

"Gül ve Davutoğlu anında bir refleks gösterdi. Yeterlidir, değildir bu ayrı bir tartışma ama refleks göstermeleri önemlidir, kıymetlidir, çünkü bu kabul edilebilir olmadığı çok açık şekilde ortada. Demokrasi dediğiniz meselenin birinci adımı sandıkla başlıyor. Bu başlangıç. Buna tepki vermek çok önemli. Bu kayyım atamaları siyasetçilere bir turnusol kağıdı sundu. Demokrat mıyım, değil miyim? Bunu sunmuş oldu. Tepkiler veya tepkisizlikler bir yerde bunu gösteriyor. Kayyıma rıza gösteriyorum meselesi aslında bir turnusol kağıdı, test durumuna gelmiş durumda."

Temelli, "Gül ve Davutoğlu ile bu temaslar kapsamında bir görüşme talebiniz oldu mu?" sorusuna "Şu an için yok" diyerek yanıt verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:48
  1. Sezai Temelli
  2. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  3. 11. Cumhurbaşkanı
  4. Abdullah Gül
  5. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da pompalı tüfekli kavga! Yaralılar var
    1. İstanbul'da pompalı tüfekli kavga!..
    2. Kars'ta bulunan yaralı kerkenez tedavi..
    3. CÜSK 4. Grup’ta mücadele edecek
    4. BMGK yarın Irak gündemi ile toplanacak
    5. Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor
    6. Kadına şiddet bu defa kadından geldi
    7. Olcay Orak, Elazığ ekibiyle anlaştı
    8. Yeni seçim 2020'de! Mazbatası iptal..
    9. Türkiye ve Azerbaycan hava..
    10. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Şu anda..
    11. Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi
    12. Felç olmamak için kırtasiye malzemesi..
    13. Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler..
    14. Ampute futbolda fikstür çekildi
    15. Biga Belediyesi halkın her alanda..
    16. İsrail uçakları, Hamas’a ait bir..
    17. 7 Aralık Üniversitesi Malazgirt Zaferi..
    18. Kardeş ilçe Kumluca’dan Tatvan ziyareti
    19. Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve..
    20. Fikret Orman yeniden aday
    21. GÜNCELLEME - CHP Akçadağ İlçe..
    22. Kestiği odun parçası gözüne girdi
    23. Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
    24. Rusya'dan "Türk astronot" teklifi
    25. Hindistan Cammu Keşmir'de ölen..
    26. New York borsası yükselişle açıldı
    27. Gercüş’te kırsal kalkınma..
    28. Hair of Istanbul Türk müşterilerine..
    29. İran ve Japonya "Basra Körfezi'ndeki..
    30. Kale projesinde kazı ve inşaat..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’