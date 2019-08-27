Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na güzelleme

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kayyım açıklamasını değerlendirdi.

"Önemli ve kıymetlidir"

Sputnik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Sezai Temelli, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kayyım ile ilgili eleştiren açıklamaları oldu. Bu açıklamaları nasıl değerlendirdiniz?" sorusunu şöyle cevapladı.

"Gül ve Davutoğlu anında bir refleks gösterdi. Yeterlidir, değildir bu ayrı bir tartışma ama refleks göstermeleri önemlidir, kıymetlidir, çünkü bu kabul edilebilir olmadığı çok açık şekilde ortada. Demokrasi dediğiniz meselenin birinci adımı sandıkla başlıyor. Bu başlangıç. Buna tepki vermek çok önemli. Bu kayyım atamaları siyasetçilere bir turnusol kağıdı sundu. Demokrat mıyım, değil miyim? Bunu sunmuş oldu. Tepkiler veya tepkisizlikler bir yerde bunu gösteriyor. Kayyıma rıza gösteriyorum meselesi aslında bir turnusol kağıdı, test durumuna gelmiş durumda."

Temelli, "Gül ve Davutoğlu ile bu temaslar kapsamında bir görüşme talebiniz oldu mu?" sorusuna "Şu an için yok" diyerek yanıt verdi.