Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na güzelleme
Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli 46 dakika önceAbdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kayyum yorumuna ilişkin konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yeterlidir, değildir bu ayrı bir tartışma ama refleks göstermeleri önemlidir, kıymetlidir" dedi.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kayyım konusundaki yorumlarından dolayı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na güzellemeler yaptı.27 Ağustos 2019 Salı 16:48
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kayyım açıklamasını değerlendirdi.
"Önemli ve kıymetlidir"
Sputnik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Sezai Temelli, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kayyım ile ilgili eleştiren açıklamaları oldu. Bu açıklamaları nasıl değerlendirdiniz?" sorusunu şöyle cevapladı.
"Gül ve Davutoğlu anında bir refleks gösterdi. Yeterlidir, değildir bu ayrı bir tartışma ama refleks göstermeleri önemlidir, kıymetlidir, çünkü bu kabul edilebilir olmadığı çok açık şekilde ortada. Demokrasi dediğiniz meselenin birinci adımı sandıkla başlıyor. Bu başlangıç. Buna tepki vermek çok önemli. Bu kayyım atamaları siyasetçilere bir turnusol kağıdı sundu. Demokrat mıyım, değil miyim? Bunu sunmuş oldu. Tepkiler veya tepkisizlikler bir yerde bunu gösteriyor. Kayyıma rıza gösteriyorum meselesi aslında bir turnusol kağıdı, test durumuna gelmiş durumda."
Temelli, "Gül ve Davutoğlu ile bu temaslar kapsamında bir görüşme talebiniz oldu mu?" sorusuna "Şu an için yok" diyerek yanıt verdi.
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