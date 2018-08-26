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Sezai Karakoç: Milletin parasıyla hacca gitmem!

Şair Sezai Karakoç'un, Diyanet İşleri Başkanı'yken kendisini hacca götürmek isteyen Mehmet Görmez'e, "Ben milletin parası ile hacca gitmem" dediği ortaya çıktı.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:35
Sezai Karakoç: Milletin parasıyla hacca gitmem!

Şair Sezai Karakoç, resmi Twitter hesabından, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ile yaşadığı bir diyaloğu, Görmez’in sözleriyle paylaştı.

Karakoç’un paylaşımına göre Mehmet Görmez şunları söyledi:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı iken Sezai Karakoç'u ziyarete gittim. 'Üstadım, Diyanet olarak sizi hacca davet ediyoruz.' dedim. Sezai Bey, 'Bana hac henüz farz olmadı. Farz olduğu zaman giderim inşaAllah' dedi.

Ben tekraren, 'Efendim, Diyanet olarak sizi biz hacca götürmek istiyoruz' deyince 'Ben milletin parası ile hacca gitmem' diye cevap verdi.

Bunun üzerine ben kendisine tekraren, 'Üstadım! Bu ümmeti bir Arafat manifestosundan niçin mahrum ediyorsunuz' deyince Sezai Bey: 'Hoca! Arafat'a manifesto yazılmaya gidilmez, Vakfe'ye durmaya gidilir' dedi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 14:35
  1. Sezai Karakoç
  2. Mehmet Görmez

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