Seyyid Mustafa El-Huseyni kimdir? Seyyid Mustafa El-Huseyni vefat etti

Şahı Nakşibendi büyüklerinden olan, ismini Altın Silsileye altın harfler ile yazdırmış Saadatı Kiramların büyüklerinden güzel ahlak sahibi abid zahid Seyda Şeyh Seyyid Mustafa El-Huseyni (Ks) Hak’ka yürümüştür.Seyyid Molla Mustafa Hz'leri Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni Hz'nin halifesiydi.

Ahlakı Ahlakı nebi idi

Seyyid Molla Mustafa, gösterişi sevmez riyadan uzak bir hayat sürdü. Yürüyen kitaptı. İlmi çok sever ilme teşvik ederdi. Sade bir hayat yaşadı. Yanına giden huzur bulur feyz-i ilahi ile dolardi. Şahidiz Şeriattan ve takva yolundan taviz vermezdi. Bir yıldız daha kaydı semamızdan. Rabbul Alemin Şefaatine nail etsin cümle ümmeti.

Seyyid Molla Mustafa El Hüseyni (Seyyidoğlu) kimdir?

Seyyid Molla Mustafa El Hüseyni (Seyyidoğlu) Berzance seyyidlerinden Seyyid Süleyman’ın oğlu Molla Mustafa Seyyidoğlu 1935’te Batman’ın Gercüş ilçesinde doğdu. 1947’de Siirt’in Baykan ilçesinin Bilvanis köyünde Gavsul Azam Seyyid Abdulhakim El Hüseyni hazretlerinin medresinde ilim tahsiline başladı. 1950’de Gavs hazretleriyle beraber Bitlis’in Kasrik Beldesi’ne geldi ve ilim tahsiline burada devam etti. 1956’da icazet aldı ve evlendi. 1958 yılında askere gitti.19960’da teskere aldı. 1960 yılında Van’ın Özalp beldesi, Sevatlı Köyünde başladığı fahri imamlık görevini yaklaşık 20 yıl sürdürdü. 1980’de Batman’ın Gerçüş ilçesine babasının yanına döndü. 1984 yılında babasının vefatıyla Mersin’e yerleşti. 1994’de Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Köyünde bulunan medreseye müderris olarak geldi. 6 yıl burada müderrislik yaptı. 2000 yılımda tekrar Mersin’e döndü. 17 Ocak 2002’de Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Hazretlerinden halifelik aldı. Mersin’de ikamet etmekteydi. Seyyid Molla Mustafa El Hüseyni 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonuncu Hak’ka yürüdü.