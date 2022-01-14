Seyyid Mübarek Erol kimdir? Seyyid Mübarek Elhüseyni Gavsı Sani'nin halifesi mi?
Seyyid Mübarek El Hüseyni kimdir? Seyyid Mübarek Erol kaç yaşında? Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun menzil şubesinde büyük bir sevinç var. Peygamber (s.a.v) soyundan gen Abdülhekim Elhüseyni'nin Menzil’de açtığı kutlu hizmet, Muhammet Raşit ile büyüdü ve Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki hazretleri ile de dünya alem irşadı gördü. Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki (k.s) halifelerine bir yenisi daha eklendi. Seyyid Mübarek Erol (Mübarek Elhüseyni) Gavsı Sani’nin halifesi oldu.
Seyyidi Mübarek Erol Hazretleri, Nakşibendi büyüklerinden Gavs-ıl azam Seyyid Abdülhekim Elhüseyni'nin oğlu olan Menzil şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hazretlerinin halifesi oldu. Seyyidim Mübarek Elhüseyni Menzil Şeyhi Gavsı Sani hazretlerinin evladıdır. Daha önce de Seyyid Muhammed Saki (ks) ile Seyyid Muhammed Fettah (ks) Seyyid Abdulbaki'nin (k.s.a) halifesi olmuştu.
Seyyim Mübarek Elhüseyni kitapları
Mübarek Elhüseyni’nin; Ehl-i Tasavvuf kitabı, Kur’an-ı Kerîm ve sünneti seniyyeye göre tasavvuf anlayış esaslarını kaleme aldığı bu eser iman, İslam, ihsan ve tasavvuf konuları hakkında bilgiler veriyor. Seyyim Mübarek Elhüseyni kitapları olan Ehl-i Tasavvuf ve Ehli İstişare isimli eserlere Semerkand Yayınları’ndan ulaşabilirsiniz.
Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki’nin oğullarının isimleri
Seyyid Saki El Hüseyni, Seyyid Muhammed Fettah El Hüseyni, Seyyid Mübarek El Hüseyni, Seyyid Muhammed Mahsun El Hüseyni ve Seyyid Muhammed Emin El Hüseyni'dir.
Seyyid Abdulbaki Erol'un halifeleri
Seyda Molla Hıdır (ks) Hz. (Vefat etti) / Mardin
Seyda Molla İbrahim (ks) Hz. (Vefat etti)
Seyda Molla Seyyid Mustafa (ks) Hz. / Mersin (vefat etti)
Seyda Molla Abdurrahman (ks) Hz.
Seyda Molla Nezir (ks) Hz. / Hakkari
Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki (ks) Hz. / Menzil
Seyda Molla Seyyid Muhammed Fettah (ks) Hz. / Menzil
Seyda Molla Şeyhmus Ertekin (ks) Hz. / Şanlıurfa
Seyyid Mübarek Elhüseyni- Menzil