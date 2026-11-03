Seyyid Kutub'un 'Yoldaki İşaretler' eserine Türkiye genelinde yasak kararı! Basın Yayın Birliği'nden karara tepki!

Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2026/2840 D.İş sayılı kararı doğrultusunda, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 25/2-3 maddesi uyarınca kitabın Türkiye genelinde basımı, dağıtımı, satışı yasaklanırken mevcut nüshalarına el konulmasına karar verildi.

Kararı büyük bir teessürle karşıladıklarını belirten Basın Yayın Birliği yayımladığı kamuoyu bildirisinde, "Yaklaşık 70 yıldır bu topraklarda farklı yayınevleri tarafından basılan köklü bir eser hakkında verilen bu karar, yayıncılık dünyamız ve hukuk adına büyük bir talihsizliktir" ifadelerine yer verdi. Fikirlerin toplatma veya yasak kararlarıyla yok edilemeyeceğini vurgulayan Birlik, kararı "akıl tutulması ve utanç verici" olarak nitelendirerek ifade özgürlüğünü ve okurun bilgiye erişim hakkını savunmaya devam edeceklerini ilan etti.