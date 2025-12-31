Seyyid Ahmed Arvasi’yi dualarla anıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Müslüman Anadolu gençliğinin fikirsizliğin pençesinde kıvrandığı bir dönemde meydan yerine çıkarak hakikati haykıran Seyyid Ahmed Arvasi birçok önemli konuda eserler kaleme aldı. Türk gençliğine mazisinden aldığı kuvvetle geleceğe yürümesini öğüt veren Arvasi, ince ince dokuduğu eserlerinde tarih şuuruna büyük önem verdi. Gençliğimizin Moskova’dan ya da Londra’dan ithal fikirlere karşı korunması gerektiği yönünde sürekli yazılar kaleme alan Arvasi, son nefesine kadar hak ve hakikat çizgisinden ayrılmadı. Edirnekapı mezarlığında medfun bulunan Arvasi, eserleriyle halen toplumumuza yön veriyor.

ARVASİ KİMDİR?

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 1932 yılında doğan Arvasi, 1952 yılında Erzurum Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Bir süre ilkokul öğretmenliği yapan Arvasi, 1958’de Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü’nü bitirdi. Sırayla Balıkesir, Bursa ve İstanbul’daki eğitim enstitülerinde hocalık yapan Arvasi, 1979’da emekli oldu.



Arvasi’nin, “Türk-İslâm Ülküsü (3 cilt)”, “Kendini Arayan İnsan”, “İnsan ve İnsan Ötesi”, “Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz”, “Şiirlerim”, “Eğitim Sosyolojisi”, “Doğu Anadolu Gerçeği”, “İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri”, “Hasbihal (6 cilt)”, “Emperyalizmin Oyunları”, “Devletin Dini Olur mu”, “Kadın Erkek Üzerine” ve “İnsanın Yalnızlığı” adlı eserleri yayımlandı.