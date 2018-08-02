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Seyyar tezgahtan pompalı tüfek çıktı!

Konya'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde, meyve satan seyyar satıcıların tezgahının alt bölmesinde gizlenmiş pompalı tüfek ile 35 fişek bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:25
Seyyar tezgahtan pompalı tüfek çıktı!

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde seyyar satıcıları denetleyen zabıta ekipleri, yapılan uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle Mustafa D. (33) ile Şefik A'ya ait meyve tezgahına el koydu.

Üzerindeki meyvelerin indirilmesi için belediyeye ait Arif Bilge Tesisleri'ne getirilen tezgahın alt kısmındaki bölmede, pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 35 fişek bulundu.

Zabıta ekiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine Mustafa D. ile Şefik A. gözaltına alındı, ele geçirilen tüfek ve fişeklere el konuldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:25
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