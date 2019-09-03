Seyyah-ı Fakir’in doğu turu bugün başlıyor

Ddünyayı ve Türkiye’yi 6. yılında da gezmeye devam eden seyahat programı Seyyah-ı Fakir yeni yayın dönemine bugün başlıyor. Doğu şehirlerimizin tanıtıldığı serinin ilk bölümü bugün TGRT Belgesel’de.

6. yılında onlarca ülke, yüzlerce şehir seyahatiyle TGRT Belgesel ekranlarından izleyicisiyle buluşan seyahat programı Seyyah-ı Fakir’in yeni bölümleri bugün başlıyor. Ülkemizin doğusunda gerçekleşen belgesel serisinde, Abdülhakim Arvasi hazretlerinin eğitim verdiği medreseden, Taha-i Hakkari hazretlerine, Cizre’nin kandili Ahmed Cüzeyri hazretlerinden, Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na kadar tarihi ve manevi değerlerimiz ekranlara geliyor.

Programın prodüktörü ve sunucusu Raşit Ağzıkara yeni yayın dönemiyle ilgili , “İnşallah ülkemizdeki güzellikleri gün ışığına çıkarmaya devam edeceğiz. Bizim güzellik anlayışımız sadece tabiatı kapsamıyor. Gittiğimiz bölgenin manevi şahsiyetlerini, tarihi olaylarını, tabiat güzelliklerini, insan hikayelerini, mutfağını, gelenek ve göreneklerini harmanlayarak veriyoruz. Rabbim nasip ederse “Daha gidecek çok yolumuz var” dedik. Bu yol bir gün elbette ahirete de çıkacak. O sebeple bunun da bilinciyle insanlara faydalı işler yapmak ve bu şekilde anılmak istiyoruz. Yeni yayın dönemimiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Seyyah-ı Fakir her Salı ve Cuma, TGRT Belgesel, Pazar ve Pazartesi günleri de TGRT Eu ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.