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Şeytanın çocukları kimler, isimleri nedir? Şeytan uyur mu?

Şeytan kimdir? Şeytan; gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan iblis demektir. Peki şeytan uyur mu? Şeytanın çocukları var mıdır? Şeytanın çocukları kimler ve isimleri nedir?

13 Mart 2019 Çarşamba 14:08
Şeytanın çocukları kimler, isimleri nedir? Şeytan uyur mu?

Şeytan kimdir? Şeytan; gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan iblis demektir. Peki şeytan uyur mu? Şeytanın çocukları var mıdır? Şeytanın çocukları kimler ve isimleri nedir?

Kur’an-ı Kerim’de şeytanla ilgili bazı ayetler şunlardır: Cenâb-ı Hak şöyle haber verir: “Meleklere: «Âdem’e secde edin» demiştik, hemen secde ettiler, ancak İblis diretti, kibirlendi ve kâfirlerden oldu.” (Bakara, 34)

“(Allah Teâlâ) «Sana emrettiğim hâlde, secde etmene mânî olan şey nedir?» buyurdu. (İblis) «Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan!» dedi.” (A‘râf, 12)

Yine: “Ben, hiç çamurdan yarattığın bir kişiye secde mi ederim! Şu benden üstün kıldığın şeye de bir bak! Yemin ederim ki, eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, pek azı müstesnâ, onun neslini kendime bağlayıp kumandam altına alacağım!" dedi. Allah Teâlâ şöyle buyurdu: «Git! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki hepinizin cezası, yaptıklarınızın tam karşılığı olarak cehennemdir.” (İsrâ, 61-63)

Şeytan uyur mu? 

Adamın biri Hasan-ı Basri hz. Gelerek, “Ey Ebu Said, şeytan hiç uyur mu? Diye sordu. Hasan-ı Basri hazretleri tebessüm etti ve “Eğer uyusaydı biz de biraz rahat ederdik” dedi. (İmam Gazali. İhya)

Bir gün de Fudayl b. İyaz hazretlerine, “Bir kimse ne zaman salih olur?” Diye soruldu. Şu cevabı verdi: “Bir kimsenin niyetinde nasihat etmek, kalbinde Allah korkusu, dilinde doğruluk, azalarında da salih ameller olduğu vakit salih kimselerden olur” (İmam Gazali, Mütaşefetü’l-Kulub)

Şeytanın çocuklarının isimleri nedir?

1. Hanzeb: Namazda vesvese verir. Namazda böyle bir şey hissedince Allah'a sığın.

2. Velhan: Temizlikte çok su kullandırarak vesvese verir. Çok su kullandırır, sonra da gülüp alay eder.

3. Zellenbur: Bu da çarşılarda esnafa bozuk mal satmayı, yalan yemini, malını methetmeyi, malın kusurunu gizlemeyi ve insanları aldatmayı güzel gösterir.

4. Vesnan: Uyku şeytanıdır. Namaz ve diğer ibadetler için kafayı ve göz kapaklarını bastırır, zina ve hırsızlık gibi haramlar için insanı uyarır.

5. Betr: Musibet şeytanıdır. Bağırıp çağırma, yüze tokat vurma gibi cahiliye adetlerini güzel gösterir.

6. Dasim: Yemek şeytanıdır.

7. Metun veya mesût: İnsanlar arasında yalan haberleri yayar, sonra onların aslı çıkmaz. 

8. El Ebyaz: Peygamberlere ve velilere musallat olan şeytandır.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:08
  1. Şeytanın çocukları kimler?
  2. Şeytan uyur mu?

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