Şeytanın aklına gelmez! İstanbul Havalimanı’na kargo ile gelen suntalardan uyuşturucu çıktı!

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul Havalimanı’nda yürütülen çalışmalar sonucu, yurt dışından İstanbul Havalimanı’na gelen bir kargo gönderisi ekipler tarafından incelemeye alındı. Narkotik dedektör köpekler marifetiyle aramaya tabi tutulan gönderiye köpeklerin tepkiler verdiği görülmesi üzerine detaylı fiziki arama başlatıldı. Açılan kargoda mobilya imalatında kullanılan türde çok sayıda sunta bulunduğu görüldü.





Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu madde gizlendiği şüphesiyle suntalardan birisi kesildi. Yapılan incelemede suntanın iç kısmına macun kıvamında maddeler yerleştirildiği tespit edilirken, benzer şekilde diğer suntaların içlerinde de aynı maddeler olduğu anlaşıldı. Maddelerden alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analiz edilmesi neticesinde afyon sakızı olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu toplam 80 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.



Yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu suntaların üretimleri esnasında içlerine uyuşturucu yerleştirildiği, uyuşturucunun dışarıdan bakılarak belli olmadığı ve bu yöntemle gizlendiği ortaya çıkarıldı.





Gümrük Muhafaza ekiplerince genişletilen operasyonda, kargonun alıcısına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 5 kişi gözaltına alınırken 1 kişi cezaevine gönderildi.



Olaya dair soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.