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Gündem Şeytanın aklına gelmez! Bakın uyuşturucuyu nereye saklamışlar
Gündem

Şeytanın aklına gelmez! Bakın uyuşturucuyu nereye saklamışlar

Yeniakit Publisher
2024-06-05 08:57:00 - 2024-06-05 08:57:52

Afyonkarahisar'da, trafikte durdurulan aracın içerisinde salça kavanozlarına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada salça kavanozunun içerisine gizlenmiş halde 153 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kente uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu aracı Afyonkarahisar-Kon karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durdurdu. Aracı didik didik arayan ekipler mandalina kasasında bulunan salça kavanozundan şüphelenerek kavanozu bir şiş yardımıyla kontrol etti. Yapılan incelemede kavanozun ortasında farklı bir madde olduğunu belirleyen ekipler ardından kavanozun içerisindeki salçayı boşalttı. Ekipler daha sonra kavanoza poşete sarılmış halde zulalanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Olayın ardından araçta bulunan S.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ele geçirilen uyuşturucunun miktarının ise 153 gram olduğu belirlendi.

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