‘Şeytan işi organizasyon’a STK’lardan tepki

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit’e konuşan Köklü Değişim Medya Adana Temsilcisi Aziz Terzi, “Öncelikle belirtmek isterim ki bu günlerde Adana'da senelerdir devam ettirilen ve kimin organize ettiği ortada olmayan Kebap ve Şalgam Festivali kisvesi altında düzenlenmek istenen rakı günü rezilliği yine gündeme getirilmeye başlandı. Ulu Camii ve Külliyesi, Yağ Camii ve Hasırpazarı Camii gibi Adana'nın tarihi İslami sembollerinden olan bir mevkide yapılmak istenmesi de ayrıca dikkate alınması gereken bir nokta. Bizler biliyoruz ki Allah’a kulluğun kesintiye uğraması, peygambere ittibanın yokluğu, başka ilahların devreye girmesi, ölçü ve tartının bozulması, bozgunculuğun yaygınlaşması, zulmün çoğalması, suçun toplumsallaşması gibi olgular ele alınarak düşünüldüğünde yapılmak istenen bu şeytan işi organizasyon, suçu toplumsallaştırarak kabul görmesini sağlama çabasıdır” diye konuştu.

Aziz Terzi, “Kötülüklerin, suç ve cinayetlerin, aile facialarının, yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan trafik kazalarının nedeni olan ve Allah azze ve cellenin yasakladığı bir şeyin Adana'mıza katkı sunması mümkün değildir. Teknoloji ve sanayi yatırımları ile gündeme gelmesi gereken şehrimizin böyle konularla gündeme gelmesi hakikaten çok üzücü. Bu rezilliğin yapılmak istendiği Büyüksaat bölgesi civarında yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz izlenim ise bizi umutlandıran bir tepki. Halkımız ve bölge esnaflarımız bu rezillikten gerçekten bıkmış durumda Kimse istemiyor. Bu rezil organizasyon defalarca valilik kararıyla da iptal edilmiştir” dedi.