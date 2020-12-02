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Gündem ‘Şeytan işi organizasyon’a STK’lardan tepki
Gündem

‘Şeytan işi organizasyon’a STK’lardan tepki

Her yıl Aralık ayının ilk haftalarında sosyal medya aracılığı ile örgütlenen gruplar tarafından şehrin umuma açık ve kutsal mekânlarında ‘Kebap ve Şalgam Festivali’ kılıfı ile düzenlenmeye çalışılan ‘Rakı festivali’nin bu yıl da yapılacağının duyurulması sivil toplum kuruluşlarını ve Adana halkının önemli bir kesimini rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:55:00 -
‘Şeytan işi organizasyon’a STK’lardan tepki

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Akit’e konuşan Köklü Değişim Medya Adana Temsilcisi Aziz Terzi, “Öncelikle belirtmek isterim ki bu günlerde Adana'da senelerdir devam ettirilen ve kimin organize ettiği ortada olmayan Kebap ve Şalgam Festivali kisvesi altında düzenlenmek istenen rakı günü rezilliği yine gündeme getirilmeye başlandı. Ulu Camii ve Külliyesi, Yağ Camii ve Hasırpazarı Camii gibi Adana'nın tarihi İslami sembollerinden olan bir mevkide yapılmak istenmesi de ayrıca dikkate alınması gereken bir nokta. Bizler biliyoruz ki Allah’a kulluğun kesintiye uğraması, peygambere ittibanın yokluğu, başka ilahların devreye girmesi, ölçü ve tartının bozulması, bozgunculuğun yaygınlaşması, zulmün çoğalması, suçun toplumsallaşması gibi olgular ele alınarak düşünüldüğünde yapılmak istenen bu şeytan işi organizasyon, suçu toplumsallaştırarak kabul görmesini sağlama çabasıdır”  diye konuştu.

Aziz Terzi, “Kötülüklerin, suç ve cinayetlerin, aile facialarının, yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan trafik kazalarının nedeni olan ve Allah azze ve cellenin yasakladığı bir şeyin Adana'mıza katkı sunması mümkün değildir. Teknoloji ve sanayi yatırımları ile gündeme gelmesi gereken şehrimizin böyle konularla gündeme gelmesi hakikaten çok üzücü. Bu rezilliğin yapılmak istendiği Büyüksaat bölgesi civarında yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz izlenim ise bizi umutlandıran bir tepki. Halkımız ve bölge esnaflarımız bu rezillikten gerçekten bıkmış durumda Kimse istemiyor. Bu rezil organizasyon defalarca valilik kararıyla da iptal edilmiştir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Nur

Adanaya bakın ya chp yönettiği yeri günaha buluyor içki sofraları festivalleri bir b.....ş gibi millete sunuluyor oralarda taciz zina tecavüz çoğalıyor bakın bunlara uymayın hey adanalılar ey türk müslüman milleti cehennemimize odun taşıymayın ahlaksız böyle başlıyor kendi teşkilatları tecsvüz taciz vakalarıyla çalkalanıyor kandile çevirdiler ortalığı
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Abdrhman

Adana mhp nin kalesidir. Fakat bu konuda sesi çıkmıyor nedense
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