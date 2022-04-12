Şeytan da bağlı, bunlar kime hizmet ediyor? 'Vaka sayıları güvenilir değil'

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Vaka sayısının 5 bin sınırına kadar gerilemesi felaket tellalları ile iktidarın ezeli düşmanlarını yeniden sahneye çıkarttı.

Koronavirüs vaka sayısındaki gerilemeye dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz." paylaşımı yaparak salgının etkisini yitirdiğine dikkat çekti.

Kafadan hesabına göre vaka sayısı 30 bin!

Almanya merkezli DW Türkçe'den Felat Bozarslan'a konuşan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincanıc, verilerin güvenilir olmadığını iddia ederek Bakan Koca'yı hedef aldı.

"Rakamlar gerçeği yansıtmıyor." diyen Fincancı, "Test sayılarıyla diğer verileri birlikte değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak yeni vaka sayısının 30 binler civarında olduğunu söylemek çok yanlış olmaz." ifadesini kullandı.

Vaka sayısının daha fazla olduğunu söyleyebilmek için kendince gerekçeler üreten TTB Başkanı, "İnsanlar Covid servislerinin yoğunluğu nedeniyle diğer sağlık sorunları için başvuramaz oldu ve bunun sonucunda aslında tedavi edilebilir birçok sağlık sorunu tedavi edilemez noktaya geldi. Ayrıca Covid nedeniyle hastaneye yatıyor insanlar, sonra virüs negatifleşiyor. Ancak virüsün yarattığı etkilerle kaybettiğimiz insanlar var. Ama bunlar Covid olarak kayda geçmiyor. Bütün bunları dikkate almak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Fincancı, sözlerini şu ithamla tamamladı:

Ne hikmetse turizm sezonu başlarken vaka sayılarında da düşüş oluyor.