‘Şeytan’ çarşafla geldiği mecliste olay çıkardı!
Avustralya’da yüzü tamamen kapatan giysilerin kamusal alanda yasaklanmasını isteyen ‘şeytan’ lakaplı İslam ve Müslüman düşmanı senatör Pauline Hanson, senato oturumuna kara çarşafla katılarak olay çıkardı.
Avustralya'da Tek Ulus Partisi Senatörü Pauline Hanson oturum sırasında çarşafı çıkararak, “Parlamentoda ve ülkemizde çarşafın yeri yok” dedi.
Müslüman kadınları giydiği yüzü kapatan giysilerin yasaklanmasını isteyen Hanson, bu tür kıyafetlerin Avustralya toplumuyla uyum sürecini engellediğini ileri sürdü.
UTANÇ VERİCİ
Senato’daki bazı üyeler Hanson’un eylemine tepki gösterdi. Yeni Güney Galler Senatörü Mehreen Faruqi, Hanson’u “ırkçılık yapmakla” suçladı. Batı Avustralya Bağımsız Senatörü Payman, davranışı “utanç verici” olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Penny Wong da Hanson’un girişimini kınadı.
Hanson,2017 yılında da Senato’ya çarşafla gelmiş ve aynı yasa talebini dile getirmişti. Ülkedeki bazı gruplar İslam ve Müslüman karşıtı tavırları nedeniyle Hanson’a ‘şeytan’ lakabı takmıştı.
