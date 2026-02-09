"Şeytan Adası"nda asitli dehşet: Epstein binlerce litre sülfürik asit sipariş etmiş! Belgeler Epstein arşivinden çıktı

FBI ve New York Güney Bölge Başsavcılığı’nın (SDNY) yeniden açtığı soruşturma dosyasındaki belgelere göre, bu devasa miktardaki asit siparişinin zamanlaması ve miktarı, adada işlenen suçların boyutuna dair korkunç senaryoları güçlendiriyor.

Adli tıp uzmanları uyardı: "Bu miktar ceset eritmek için yeterli"

Amerikan basınında yer alan haberlere ve dosyadaki uzman görüşlerine göre, 330 galon sülfürik asit sıradan bir temizlik veya bakım işi için açıklanabilir bir miktar değil. Adli tıp uzmanları, bu yoğunlukta ve miktarda asidin biyolojik kalıntıları, hatta insan kemiklerini bile kısa sürede tamamen eritip yok etmek için kullanılabileceğini belirtiyor. Arşivlerden çıkan belgeler, Epstein’in adada sadece bir fuhuş ağı değil, aynı zamanda işlediği sinsi cinayetlerin izlerini silmek için "asit banyoları" kurmuş olabileceği ihtimalini de gündeme taşıdı.

Epstein arşivinden çıkan belgeler kirli trafiği belgeledi!

Söz konusu asit siparişine ait faturalar ve nakliye belgelerinin doğrudan Epstein’in özel arşivinden çıktığı tescillendi. 6 Aralık 2018 tarihinde soruşturmanın derinleştirilmesiyle gün yüzüne çıkan bu evraklar, adaya giden "ölüm malzemeleri" trafiğini açıkça gösteriyor. Küresel çete liderinin, adasındaki gizli geçitler ve tapınak benzeri yapılarla neyi saklamaya çalıştığı hala gizemini korurken; çıkan her yeni belge, kurbanların akıbetine dair karanlık tabloyu daha da vahşileştiriyor. Şimdi tüm dünya, bu "asitli imha" düzeneğinin kimler üzerinde kullanıldığının cevabını bekliyor.